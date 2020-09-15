МуПо и полиция «заглядывали в машины»

«Чтобы похвалить людей, нужно сказать, что много ценных вещей мы в машинах не обнаружили, - сказала руководитель рейда со стороны МуПо Трийн Уудевяли. – Наша группа конкретно работала в Мустамяэ на бульваре Сыпрузе, а также во дворах на Сютисте-теэ. Машин мы проверили более тысячи, и в течение трех часов нашли две сумочки, один компьютер, ящик джина и сигареты, а в одном автомобиле с иностранными номерами был ценный комплект рыболовных снастей и гриль-печка. Надеемся, что такие акции сделают людей более внимательными и предусмотрительными».