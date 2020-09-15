МуПо и полиция «заглядывали в машины»

Вчера вечером с 16.30 до 19.30 десять инспекторов Муниципальной полиции участвовали в рейде «Заглядываем в машины», целью которого является обратить внимание людей на профилактику краж. Инициатором рейда является Ляэне-Харьюский отдел полиции, который привлек к мероприятию как сотрудников МуПо, так и помощников полицейских. Проверки провели в Мустамяэ, Кристийне и Хааберсти, а также район Нымме, где заглядывали в машины, чтобы понять, есть ли в них вещи, оставленные на видных местах.
«Чтобы похвалить людей, нужно сказать, что много ценных вещей мы в машинах не обнаружили, - сказала руководитель рейда со стороны МуПо Трийн Уудевяли. – Наша группа конкретно работала в Мустамяэ на бульваре Сыпрузе, а также во дворах на Сютисте-теэ. Машин мы проверили более тысячи, и в течение трех часов нашли две сумочки, один компьютер, ящик джина и сигареты, а в одном автомобиле с иностранными номерами был ценный комплект рыболовных снастей и гриль-печка. Надеемся, что такие акции сделают людей более внимательными и предусмотрительными».
По словам Уудевяли, «заглядывание в машины» вызвало большой резонанс среди местных жителей: «Многие открывали окна и интересовались, что мы ищем. Некоторые люди были напуганы, что неверно припарковались. Мы объясняли, почему и что мы делаем, и в ответ получили много слов благодарности». Результатами рейда остался доволен и Ляэне-Харьюский полицейский штаб. Мупо продолжит сотрудничать с государственной полицией в проведении таких контрольных рейдов. Это – опыт, но еще важнее обращать внимание людей на проблему. И, как показали нынешние проверки, отзывы они вызывают очень позитивные.
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