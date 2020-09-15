Месси обошел Роналду в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира

По подсчетам издания, совокупный годовой доход 33-летнего Месси до выплаты налогов составит 126 миллионов долларов, из которых 92 млн - заработная плата, а остальную сумму ($34 млн) принесут ему различные спонсорские контракты.

Второе место в списке занял форвард итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. 35-летний нападающий заработал в течение года 117 млн, при этом получив от рекламы на 13 млн больше Месси.

Третьим в рейтинге стал бразилец Неймар из французского "Пари Сен-Жермен", совокупный годовой доход которого оценивается в 96 млн.

Пятерку футбольных толстосумов дополнили одноклубник Неймара по "ПСЖ" француз Килиан Мбаппе (47 млн) и египтянин Мохамед Салах из "Ливерпуля" (37 млн).