Для приезжающих из Эстонии ввели самоизоляцию. Но контролируют ли?

«Пограничный контроль не восстановлен. Это означает, что на внутренних границах не осуществляется особый пограничный контроль«, - сказала специалист по связям с общественностью Государственной пограничной службы Кристине Петерсоне.

Государственная полиция также признает, что специально не патрулирует эстонскую границу и не проверяет частные автомобили, въезжающие в Латвию из Эстонии. Следовательно, у полиции нет информации о том, где будет соблюдаться самоизоляция и будет ли вообще.

«Если мы говорим о частном транспорте, нет такого правового регулирования, но это не значит, что его не будет в ближайшее время. Сейчас работают над тем, как обращаться с теми, кто поступает легкомысленно. (..) На данный момент механизм - на совести людей», - пояснил заместитель начальника Госполиции Нормунд Крапсис.

В то же время вполне возможно, что Государственная пограничная служба в приграничной зоне осуществит иммиграционный контроль. Это происходит не каждый день, а в выборочном порядке. И тогда находящимся в автомобиле, въезжающем из Эстонии в Латвию, необходимо указать место самоизоляции.

Службы были бы готовы постоянно контролировать эстонскую границу, если бы правительство поручило им это, прозвучало в выпуске.

«Если бы такой контроль был необходим или было бы принято такое решение, то вместе с пограничной службой мы распределяли бы ресурсы и осуществляли бы такой контроль», - подтвердил Крапсис.

В свою очередь в Валке и Валга, где создана исключительная зона и разрешено пересекать границу только жителям определенных самоуправлений, ни одно государственное учреждение не проверяет эту принадлежность.

Возникает вопрос: насколько эпидемиологически безопасно требование о самоизоляции, если в настоящее время его выполнение зависит исключительно от совести человека?

«Заболеваемость за границей значительно выше, чем в Латвии, поэтому мы призываем людей очень тщательно оценивать необходимость путешествий и откладывать все второстепенные поездки», - высказался специалист по связям с общественностью Министерства здравоохранения Оскар Шнейдерс.

Тем временем выяснилось, что и международные пассажирские перевозчики, например, Lux Express, не имеют права применять санкции к пассажирам или вызывать полицию, если люди не хотят предоставлять информацию о месте самоизоляции по прибытии в Латвию.

«Lux Express не может отказать в выходе из автобуса, если пассажир отказывается заполнить или вернуть документ о самоизоляции", - пояснил руководитель по маркетингу Lux Express Сандер Сыырумаа.

Напомним, за несоблюдение самоизоляции штраф для физических лиц составляет от 10 до 200 евро, для юридических лиц - от 140 до 5000 евро. На прошлой неделе возбуждено 28 административных дел.