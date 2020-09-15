Тепловизоры в школах - бесполезная и дорогая игрушка в руках непрофессионалов?

Пирет Пихельгас: Любая камера не подойдет. Камера должна быть откалибрована для измерения температуры и быть такого качества, чтобы показания не менялись со временем. Термокамеры FLIR, как и другие тепловизионные камеры для измерений, откалиброваны. FLIR производит тепловизоры уже полвека, и у нас есть в этом неплохой опыт. Мы тоже многому научились в 2002–2004 годах на эпидемии SARS1, когда возросла потребность в дистанционном измерении температуры тела. Мы, например, узнали, что для нас важно иметь возможность видеть с помощью тепловизора на человеческом лице точки с более или менее гарантированной температурой - как оказалось, это слезные протоки в уголках глаз. Сегодня Всемирная организация здравоохранения также рекомендует получать оттуда излучение, которое лучше всего соответствует температуре тела.

Петер Шарашкин: Именно, не на ушах, и не на лбу… А главное, для такого измерения надо снимать очки. Обычно излучение, исходящее из уголка глаза, не проходит через очки.

Измерять температуру тела следует по слезным протокам ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Каждый ли тепловизор подходит для определения температуры тела человека и определения, например, того, что она болезненно высока?

Петер Шарашкин: Да и нет, потому что концепция и процесс измерения должны быть разработаны для этой цели. Также существуют устройства, требующие, чтобы черное тело (эталон температуры) постоянно находилось в фоновом режиме. Это само по себе показывает, что стабильности калибровки таких устройств во времени недостаточно для получения надежных результатов.

Какими должны быть характеристики тепловизора, чтобы проводить такие измерения для обнаружения жара?

Петр Шарашкин: Камера должна быть такого высокого качества - сенсоры и электроника должны работать стабильно - чтобы не требовалась постоянная калибровка по эталону температуры. У камеры должен быть алгоритм, позволяющий сравнивать показания, например, со средним значением десяти эталонных измерений, полученных при термографическом измерении температуры тела предположительно здоровых людей. Этот метод улучшает обнаружение повышенной температуры тела и снижает количество ложных срабатываний.

Пирет Пихельгас: Понятно, что было бы хорошо, если бы эти процедуры можно было выполнять автоматически, вместо того, чтобы обучать операторов.

Мы знаем, что фотография снятая против солнца часто оказывается с темным контуром. Может ли что-то подобное случиться с тепловизором?

Петер Шарашкин: Конечно. Рекомендуется, чтобы фон для измерений был как можно более однородным и, конечно, предпочтительно измерять при более низкой температуре, чем температура человеческого тела. Мне смешно, когда говорят, что одновременно можно измерить температуру нескольких людей, находящихся на расстоянии друг от друга. Это относится к области научной фантастики. При таком групповом измерении можно получить красивое цветное тепловое изображение, но, к сожалению, не температуру тела. Такие снимки теплового класса можно, конечно, делать и для развлечения.