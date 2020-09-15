Русский театр представит премьеру криминальной комедии «Восемь любящих женщин»

Заснеженная, уютная вилла во Франции, атмосфера приближающегося праздника и…Восемь прекрасных женщин. Все это могло бы стать мечтой и счастьем для одного-единственного героя-мужчины. Но, тогда все было бы слишком просто, а история «Восемь любящих женщин» наполнена лукавством, страхами и утонченной иронией.

Сюжетная интрига здесь обретает воплощение не только в режиссерском решении, а и в хореографии, поставленной Ольгой Привис, и сценографии художника Яны Ханиковой.

Легко и заманчиво расслабившись поддаться очарованию героинь, уюту их дома. Если же сохранить бдительность, то можно разглядеть множество подсказок, ведущих не только к развязке, а к самой сути мира «Восемь любящих женщин».

Новый спектакль Русского театра – отличная возможность отвлечься от тяжелых будней, поднять себе настроение и посмеяться. Ведь, несмотря на некую вычурность истории, моментами она очень узнаваема и оставляет после себя легкое настроение.

Роли исполняют: Лидия Головатая, Татьяна Егорушкина, Карин Ламсон, Анна Маркова, Наталья Мурина, Анна Сергеева, Елена Тарасенко, Анастасия Цубина.