Оптимистичный прогноз Luminor: в следующем году экономика может вырасти на 4,2%

Об этом сообщила пресс-служба банка Luminor со ссылкой на опубликованный во вторник свежий экономический прогноз банка, согласно которому коронавирус не так сильно ударил по открытой экономике Эстонии, как предполагалось.

По словам главного экономиста Luminor Тыну Пальма, спад в экономике Эстонии во втором квартале был более умеренным, чем ожидалось, и составил 6,9% в годовом сравнении. При этом рецессия в зоне евро во втором квартале в среднем составила 15%.

По словам Пальма, на этот раз быстрое восстановление экономики Эстонии было вызвано исключительно высоким уровнем потребления. Беспрецедентный бум произошел в разгар кризиса в эстонской онлайн-торговле, где объем продаж в марте и апреле вырос в среднем более чем на 40% по сравнению с прошлым годом.

«Однако если смотреть на розничные продажи шире, их объемы в Эстонии превысили прошлогодний уровень уже в мае. Это – выдающееся достижение, которое показывает, что наш потребитель стал намного стабильнее и сильнее, чем раньше. Если в 2009 году, то есть на следующий год после мирового финансового кризиса, розничные продажи в Эстонии упали на рекордные 18%, а в зоне евро – всего на 2,7%, то в среднем за первые семь месяцев этого года наблюдается обратная картина: розничные продажи в Эстонии выросли на 2%, а в зоне евро они упали на 3,4%», – добавил главный экономист Luminor.

С помощью решительных мер экономической поддержки, ослабления ограничений, связанных с COVID-19, и благодаря возрождающемуся внешнему спросу восстановление экономики вместе с постепенным восстановлением экспорта и промышленных объёмов станет более масштабным. В этом году экономика Эстонии упадёт на 4,6%, но уже в следующем году вырастет на 4,2%. В зависимости от развития коронакризиса и, исходя из уже растущего спроса на экспорт товаров, существует возможность еще более сильного роста. По словам Пальма, темпы восстановления экономики будут быстрыми на первом этапе роста, но в то же время они будут по-прежнему неравномерными по секторам экономики.

По утверждению Пальма, перспективы роста европейских стран уже сейчас быстро улучшаются, благодаря ослаблению ограничений в отношении коронавируса и мощной стимулирующей денежно-кредитной и фискальной политике. «Главным залогом успеха будет продолжение работы по контролю распространения вируса. А это Эстонии и ее основным торговым партнерам пока удаётся успешно делать. С другой стороны, риск состоит в том, что количество новых случаев коронавируса осенью имеет тенденцию роста как в Эстонии, так и в Европе в целом. «Ограничение распространения вируса – это основа экономической уверенности и предпосылка для восстановления объемов инвестиций», – сказал Пальм.

Главный экономист отметил, что требования по соблюдению социальной дистанции, применяемые для ограничения распространения COVID-19, подтолкнули к цифровизации экономики и технологической трансформации, влияние которых на бизнес-модели, а также на рынок труда, будет ощущаться в предстоящие годы.

«Наиболее ярким примером этого является бум электронной коммерции, когда объем продаж увеличился в среднем более чем на 40% в марте и апреле по сравнению с прошлым годом. Кроме того, объемы передачи данных в цифровой экономике стремительно растут, что приведет к новой глобальной гонке на фоне развития мобильной связи и услуг 5G», – отметил Пальм.

Более важным, чем первоначальный скачок роста, станет выбор экономической политики, то есть то, в какие отрасли будут инвестированы заимствованные государством миллиарды евро вместе с ресурсами структурных фондов ЕС, которые предназначены для поддержки восстановления после коронавируса.