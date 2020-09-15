Уволивший в коронакризис половину персонала эстонский стартап снова набирает сотрудников

Еще в марте положение Starship было довольно плачевным. Значительную часть таллиннских сотрудников пришлось уволить из-за обвала основного рынка компании - кампусов в США.

Роботы Starship доставляли студентам разнообразную еду, но поскольку многие студенты покинули студенческие городки, пропали и заказы. В реестре предприятий Эстонии указано, что если в конце марта в компании работало 239 человек, то в июне - 119 человек, т.е. вдвое меньше.

«Теперь ситуация изменилась», - заявила Starship, назвав последние несколько недель рекордными для кампусов США. Количество заказов на роботов Starship в жилых районах также за последние месяцы утроилось.

Cоучредитель компании Ахти Хейнла сказал, что самоходные роботы для посылок уже работают в более чем десяти кампусах США и доставляют еду из международных и местных сетей питания, таких как Taco Bell, Einstein Bros. Bagels, Common Grounds и Rock N Roll Sushi. Недавно к списку университетов добавились Университет штата Аризона, Университет Джеймса Мэдисона и университет Южной Джорджии.

В долгосрочной перспективе цель компании заключается в том, чтобы предложить свои услуги миллионам студентов по всему миру. Сегодня роботы Starship доставляют тысячи товаров домой по всему миру. Помимо кампусов в США, роботы Starship также работают в жилых районах Англии и Германии.

«В начале коронакризиса, когда учеба во многих университетах была прервана, у нас было довольно неопределенное время, но теперь мы снова находимся в фазе роста и смотрим в будущее с очень позитивным прогнозом. Мы видим, что людям все больше и больше нужна автономная доставка на дом, потому что это значительно упрощает их жизнь », - сказал соучредитель Starship Ахти Хейнла.