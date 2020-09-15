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В России число регистрируемых случаев Covid-19 продолжает держаться на планке выше 5 тысяч, после того как в августе было меньше этого показателя. В Москве впервые с 30 июня выявили больше 700 заражений. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

В России число регистрируемых случаев Covid-19 продолжает держаться на планке выше 5 тысяч, после того как в августе было меньше этого показателя. В Москве впервые с 30 июня выявили больше 700 заражений. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Суточный прирост и смертность максимальные с конца июля

За последние сутки в России официально зарегистрировали еще 5 529 случаев коронавируса, говорится в сообщении оперативного штаба. Суточный прирост и смертность оказались максимальными с конца июля. Предыдущий осенний максимум фиксировался 11 сентября - 5 504 случая. Суточная смертность последний раз была выше 31 июля - 161 пациент.

Более 5 тысяч заболевших в стране начали выявлять с 4 сентября. Власти связывали это с началом учебного года и возвращением людей с дач. Накануне в России было выявлено 5 509 случаев.

За сутки умерли 150 пациентов с Covid-19. Это значительный рост - накануне фиксировали смерть 57 человек с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в стране выявили 1 073 849 случаев коронавирусной инфекции, умерло 18 785 человек, вылечились - 884 305 выписанных (за сутки - 5 605, то есть больше, чем заразились).

В Москве за последние сутки выявлено 730 заражений Covid-19. Это максимальный показатель с 30 июня. Тогда фиксировали 745 заболевших. Общее количество заражений в столице достигло 272 523, число умерших во вторник превысило отметку 5 тысяч - 5006 (за сутки умерли еще 13 пациентов).

Вирус в метро и другие опасности

Роспотребнадзор заявил об обнаружении коронавируса на поверхностях в метро, об этом сказала глава ведомства Анна Попова на заседании президиума РАН .

"Мы на поверхностях находим положительные образцы [коронавируса]. Из 11 тысяч исследований - 17 положительных образцов смывов с поверхностей. Это метро, ручки дверей и другие объекты", - сказала она. По ее словам, это показывает, что риски заражения при контакте с поверхностями есть.

В московском метро действует требование обязательного ношения масок и перчаток, но значительная часть пассажиров его не выполняет.

Кроме того, Попова предупредила, что переболевший Covid-19 может выделять вирус гораздо дольше двух карантинных недель. "Наши наблюдения сегодня - до 48 дней в России, а за рубежом есть до 90 дней", - сказала она. Пациент, по ее словам, продолжает носить вирус SARC-CoV-2: "Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет".

Но есть и хорошие новости от главы Роспотребнадзора - доказанных повторных случаев заболевания коронавирусом нет ни в России, ни в мире, "каждый объявленный случай при глубоком анализе показывает, что это не так - первичное заболевание не было коронавирусным или сегодняшнее таковым не является".

Еще одна российская вакцина

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова приступит к клиническим испытаниям "живой" вакцины от коронавируса в ближайшее время, заявила во вторник Попова. "Сейчас институт Чумакова заканчивает и выходит на клинику с вакциной живой, с вакциной ослабленной", - сообщила она.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что для борьбы с коронавирусом необходимо много разных вакцин, потому "реакции у разных людей на разные составы [вакцины] будут тоже".

Первая российская вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована - она была создана в центре им. Гамалеи. Вторая готовится в новосибирском "Векторе". Международное экспертное сообщество выражало опасения по поводу того, какими темпами в России запускают вакцину. Вакцина из центра им. Гамалеи сейчас проходит третью стадию клинических испытаний.

Прививки делают добровольцам, среди которых оказался мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны Сергей Шойгу. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник заявил, что и депутатов будут прививать экспериментальной вакциной.

"Со своей стороны планирую в будущем также пройти вакцинирование", - сказал Володин в эфире канала "Россия 24". Представитель президента Дмитрий Песков говорил, что в планы Владимира Путина пока не входит вакцинирование от коронавируса.

Добровольцы рассказывают об ощущениях

Примерно каждый седьмой привитый от коронавируса доброволец пожаловался на неприятные ощущения - мышечные боли, слабость, повышение температуры. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Более 300 человек привито. У 14 ориентировочно процентов возникают небольшие жалобы на слабость, мышечные боли небольшие в течение суток, изредка бывает температура", - сказал Мурашко.