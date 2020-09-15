Навальный впервые после отравления выступил в соцсетях

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный впервые выступил в соцсетях после тяжелого отравления, в результате которого он длительное время находился в коме. В сообщении, выложенном в Instagram, политик сообщает, что он идет на поправку и уже целый день дышал без посторонней помощи, пишет DW.