Навальный впервые после отравления выступил в соцсетях

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный впервые выступил в соцсетях после тяжелого отравления, в результате которого он длительное время находился в коме. В сообщении, выложенном в Instagram, политик сообщает, что он идет на поправку и уже целый день дышал без посторонней помощи, пишет DW.
Привет, это Навальный. Скучаю по вам 😍. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую
Отравление Алексея Навального
Алексею Навальному стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где Навального госпитализировали. 22 августа по желанию родственников его доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Политик находился в искусственной коме 19 дней.
Правительство Германии 2 сентября сообщило, что по инициативе берлинской клиники "Шарите" в лаборатории бундесвера была проведена токсикологическая экспертиза анализов Алексея Навального. В результате обследования были выявлены доказательства, однозначно указывающие на отравление химическим нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". В правительстве ФРГ подчеркнули, что выводы специалистов бундесвера не подлежат сомнению. Москва отрицает обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.