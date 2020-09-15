Дома попечения узнали о требовании носить маски в последнюю секунду

В прошлый четверг, в восьмом часу вечера на сайте правительства появилась новость: чтобы защитить от коронавируса людей, входящих в группы риска, с нынешней недели в домах попечения для персонала вводится обязанность носить маски, пишет Postimees.
Дома попечения разозлили и скорость принятия решения, и способ уведомления о нем.
О том, что четверговое решение кроме домов попечения охватывает и особые дома призрения, в оказывающем особую услугу опеки As Hoolekandeteenused, по словам его представителей, узнали за 30 часов до вступления решения в силу.
Кризисные запасы имеются
«Распоряжение правительства опубликовали на сайте kriis.ee только в субботу, 12 сентября, часов в шесть вечера. Так стало понятно, что под домами попечения подразумеваются и особые дома призрения», - сказал в опубликованном на странице предприятия в интернете заявление председатель правления фирмы Маарьо Мяндмаа. В предыдущие дни не поступало ни одного официального или неофициального извещения, ни от Департамента здоровья, ни от Департамента социального страхования, ни от Министерства социальных дел. О решении на предприятии узнали из СМИ, а не в официальных вестниках.
Работники по уходу должны менять маски через каждые три рабочих часа: «Смены в среднем длятся по 12 часов, таким образом, один работник должен использовать около четырех масок в день. Плюс маски для посетителей, которые могут прийти без них, но которых ждут и которых не хотелось бы отправлять назад из-за отсутствия маски. То есть, нам нужно около 12 000 многоразовых масок».
«Опираясь на какие анализы нужно вводить обязанность носить маски во всех учреждениях опеки с такой невероятной скоростью, чтобы между публикацией распоряжения и его вступлением в силу оставалось всего 30 часов? Позволяют ли запасы масок в домах попечения выполнить распоряжение, - задается вопросами Мяндмаа. – Кто принимает такие решения? Зачем вы так делаете? Что мешает обсудить решения, связанные со сферой особой опеки, со специалистами?»
Мяндмаа подтвердил Postimees, что кризисный запас одноразовых масок у него имеется: «Сейчас мы отдали работникам распоряжение использовать многоразовые маски, поскольку заражения нет, а медицинские маски мы храним на этот случай. Но вызывает обеспокоенность, что нас, как исполнителей решения, не задействовали при разработке распоряжения, а извещение не оставило времени для реагирования, например, чтобы изготовить маски. Еще сегодня (вчера – ред.) мы спрашивали у Департамента здоровья, можно ли считать визиры масками?»
Принадлежащее государству предприятие As Hoolekandeteenused оказалось не единственным, кого обозлило поведение правительства. От их имени письмо в министерства, многие государственные учреждения и канцлеру права отправил Эстонский союз учреждений сестринской помощи.
В момент отправки письма – в 15.30 11 сентября – административного акта и текста пояснительной записки не было ни на сайте правительства, ни на кризисном сайте, ни в Riigi Teataja. «И это несмотря на то обстоятельство, что согласно пресс-сообщению правительства, решение было принято днем ранее и начать применять его нужно было уже через два дня», - сказала член правления союза Марилин Ваксман.
Что с госзаказом?
Как сказала Ваксман в отправленном от имени Союза сестринской помощи письме, в своей деятельности члены союза исходят из знания, что государство обещало через централизованный госзказ снабдить все медицинские и социальные учреждения средствами индивидуальной защиты. Что с ним? Отвечает пресс-секретарь Министерства финансов Михкель Лендок
«Все рамочные договоры с Государственным центром опорных услуг на сегодняшний день заключены, и в начале этой недели будут объявлены мини-тендеры по покупке реальных объемов для отдельных поставщиков, в результате которых отдельные поставщики смогут заключить тендерные договоры. Всего центр заключил 56 рамочных договоров по 12 направлениям. Поскольку речь идет об очень объемном международном государственном тендере с большим количеством сторон, то, исходя из обусловленного Законом о господрядах требования, было неизбежно, что этот процесс будет более длительным, чем тендеры, проведенные во время чрезвычайного положения.
Что касается запасов различных учреждений, то правительство республики неоднократно подчеркивало, что после окончания режима чрезвычайного положения и восстановления нормальной торговли всем учреждениям нужно обзавестись запасами как минимум на один месяц, что в три раза больше тех запасов, которые использовали в апреле. Определенный запас в данный момент имеется в учреждениях их средств, оставшихся еще с весны. Государство централизовано закупило (и закажет еще) запас необходимых средств индивидуальной защиты, но его будут использовать только в том случае, если на рынке вновь возникнут заминки, возникнет нехватка средств индивидуальной защиты, а цепочки поставки будут либо прерваны, либо не смогут работать в условиях нормальной рыночной экономики. В случае централизованного запаса учтено, что для месячного запаса (учитывая тройной апрельский расход) нужно около 11 миллионов масок разного уровня, девять миллионов из которых уже имеются. Например, защитных костюмов учтено 73 000 штук, а в запасе их имеется более 116 000».
«Мы считаем, что в правовом государстве недопустимо требовать от человека исполнения обязательства в ситуации, когда накладывающие обязательство решения, правовые акты, недоступны для человека. Для неизбежной и незамедлительной реорганизации работы нужно знать, какие требования будут действовать, начиная с 14 сентября 2020 года», - добавила Ваксман.
Частично готовились
Факт, что, например, работающая в Нымме, Табасалу и Виймси сеть домов попечения Pihlakodu была готова к такому повороту событий. В этих учреждениях работники носят маски уже две недели.
Четверговое решение в цифрах
Взыскание – 9600 евро
Повлияло:
- на 2253 работника 171 учреждения общего ухода;
- на 921 работника 47 частных домов призрения.
Маски нужно менять каждые три часа.
«Еще до того, как это стало официальным, мы понимали, что нет смысла откладывать это на потом, - сказала Postimees руководитель домов призрения Кадри-Анн Тивас. – Болезнь придет тогда, когда придет, и тогда придется защищать население от работников по уходу. Большая работа была сделана еще весной. Если тогда это поначалу было чем-то чуждым, то теперь мы к этому уже привыкли. Разрешено не носить маску тогда, когда работник не находится в непосредственной близости к клиенту: то есть тогда, когда, например, хозяйка гладит белье. Но рядом с клиентами маска постоянно должна быть надета».
Если маски нужно менять каждые три часа, то каковы расходы на Pihlakodu, если исходить из прежнего опыта? «Это очень большая нагрузка, - призналась Тивас. – У нас в каждом доме по 40 работников, каждые три часа меняем маски, а это означает, что на одного человека в день идет пять-шесть масок. Учитывая, сколько маски стоят, получается большое количество. С резиновыми перчатками еще хуже – цена на них взлетела до небес. Если раньше маски стояли семь центов, то теперь – 30 центов. В любом случае, сейчас мы пытаемся это проглотить, не поднимая цены за койко-место».
Комментарий министра социальных дел Танеля Кийка
Целью введения обязанности носить маски для работников домов попечения и их посетителей является предотвращение сложной весенней ситуации, когда коронавирус добрался до десятка домов попечения, и для ограничения масштабного распространения вируса нам пришлось вводить запреты на посещение. В качестве исключения, маски не должны носить люди, которые выполняют рабочие задачи на территории дома призрения, и могут делать это не вступая в контакт с другими людьми, например, ремонтники и трубочисты.
Также маски не должны носить те люди, которым это противопоказано по медицинским показателям, или которые не могут носить маску по иной важной причине. Например, в случае, если клиент или родственник имеет проблемы со слухом, маска может стать серьезным препятствием для общения с клиентом. Исключения применяются по решению руководителя дома попечения.
Под масками подразумеваются как медицинские защитные маски, так и иные средства защиты дыхательных путей. Разрешено носить самодельные маски, изготовленные с соблюдением инструкций, размещенных на сайте Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.
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