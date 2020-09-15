Дома попечения узнали о требовании носить маски в последнюю секунду

О том, что четверговое решение кроме домов попечения охватывает и особые дома призрения, в оказывающем особую услугу опеки As Hoolekandeteenused, по словам его представителей, узнали за 30 часов до вступления решения в силу.

Кризисные запасы имеются

«Распоряжение правительства опубликовали на сайте kriis.ee только в субботу, 12 сентября, часов в шесть вечера. Так стало понятно, что под домами попечения подразумеваются и особые дома призрения», - сказал в опубликованном на странице предприятия в интернете заявление председатель правления фирмы Маарьо Мяндмаа. В предыдущие дни не поступало ни одного официального или неофициального извещения, ни от Департамента здоровья, ни от Департамента социального страхования, ни от Министерства социальных дел. О решении на предприятии узнали из СМИ, а не в официальных вестниках.

Работники по уходу должны менять маски через каждые три рабочих часа: «Смены в среднем длятся по 12 часов, таким образом, один работник должен использовать около четырех масок в день. Плюс маски для посетителей, которые могут прийти без них, но которых ждут и которых не хотелось бы отправлять назад из-за отсутствия маски. То есть, нам нужно около 12 000 многоразовых масок».

«Опираясь на какие анализы нужно вводить обязанность носить маски во всех учреждениях опеки с такой невероятной скоростью, чтобы между публикацией распоряжения и его вступлением в силу оставалось всего 30 часов? Позволяют ли запасы масок в домах попечения выполнить распоряжение, - задается вопросами Мяндмаа. – Кто принимает такие решения? Зачем вы так делаете? Что мешает обсудить решения, связанные со сферой особой опеки, со специалистами?»

Мяндмаа подтвердил Postimees, что кризисный запас одноразовых масок у него имеется: «Сейчас мы отдали работникам распоряжение использовать многоразовые маски, поскольку заражения нет, а медицинские маски мы храним на этот случай. Но вызывает обеспокоенность, что нас, как исполнителей решения, не задействовали при разработке распоряжения, а извещение не оставило времени для реагирования, например, чтобы изготовить маски. Еще сегодня (вчера – ред.) мы спрашивали у Департамента здоровья, можно ли считать визиры масками?»

В момент отправки письма – в 15.30 11 сентября – административного акта и текста пояснительной записки не было ни на сайте правительства, ни на кризисном сайте, ни в Riigi Teataja. «И это несмотря на то обстоятельство, что согласно пресс-сообщению правительства, решение было принято днем ранее и начать применять его нужно было уже через два дня», - сказала член правления союза Марилин Ваксман.

Что с госзаказом?

Как сказала Ваксман в отправленном от имени Союза сестринской помощи письме, в своей деятельности члены союза исходят из знания, что государство обещало через централизованный госзказ снабдить все медицинские и социальные учреждения средствами индивидуальной защиты. Что с ним? Отвечает пресс-секретарь Министерства финансов Михкель Лендок

«Все рамочные договоры с Государственным центром опорных услуг на сегодняшний день заключены, и в начале этой недели будут объявлены мини-тендеры по покупке реальных объемов для отдельных поставщиков, в результате которых отдельные поставщики смогут заключить тендерные договоры. Всего центр заключил 56 рамочных договоров по 12 направлениям. Поскольку речь идет об очень объемном международном государственном тендере с большим количеством сторон, то, исходя из обусловленного Законом о господрядах требования, было неизбежно, что этот процесс будет более длительным, чем тендеры, проведенные во время чрезвычайного положения.

Что касается запасов различных учреждений, то правительство республики неоднократно подчеркивало, что после окончания режима чрезвычайного положения и восстановления нормальной торговли всем учреждениям нужно обзавестись запасами как минимум на один месяц, что в три раза больше тех запасов, которые использовали в апреле. Определенный запас в данный момент имеется в учреждениях их средств, оставшихся еще с весны. Государство централизовано закупило (и закажет еще) запас необходимых средств индивидуальной защиты, но его будут использовать только в том случае, если на рынке вновь возникнут заминки, возникнет нехватка средств индивидуальной защиты, а цепочки поставки будут либо прерваны, либо не смогут работать в условиях нормальной рыночной экономики. В случае централизованного запаса учтено, что для месячного запаса (учитывая тройной апрельский расход) нужно около 11 миллионов масок разного уровня, девять миллионов из которых уже имеются. Например, защитных костюмов учтено 73 000 штук, а в запасе их имеется более 116 000».