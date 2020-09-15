«Нам сообщили об этом, когда мы уже были в гриме и в костюмах...»
Пандемия коронавируса уже второй раз отсрочила премьеру музыкального спектакля «Моя прекрасная леди». Rus.Postimees побеседовал с занятыми в постановке актерами Русского театра и выяснил, какие эмоции вызвал у артистов грянувший как гром среди ясного неба перенос долгожданной премьеры.
В первый раз отсрочка была вызвана чрезвычайным положением, а в сентябре выяснилось, что один из приглашенных участников постановки заразился коронавирусом. И хотя все остальные здоровы, «Мою прекрасную леди» зритель увидит не 5 сентября, как предполагалось вначале, а 27-го.
Не дали вспорхнуть
Исполнитель роли профессора Хиггинса Александр Ивашкевич рассказал о том, что очередной перенос премьеры огорчил всех.
«Я, не только я, а мы все крепко расстроились, очень расстроились, потому что спектакль готов, нуждается в зрителе, в зрительской реакции. Это, знаете, как на взлете: вот ты готов вспорхнуть, а тебе вдруг говорят: "Подожди-подожди-подожди. Посиди немножко еще". Расстроились все. Думаю, расстроились не только мы, актеры, но и зрители, потому что и спектакль отменили, и открытие сезона не состоялось, как было запланировано. И актеры, и зрители нуждаются в красивом открытии, все-таки это праздник, театр — всегда праздник, но не случилось. В силу того, что мы живем в сложные времена и осознаем эти сложности, мы все понимаем, что надо переждать, и готовы сыграть 27 числа», — сказал Ивашкевич.
Первая и вторая отмены, по признанию актера, вызвали разные эмоции: «Знаете, вот едешь на машине, попадаешь в яму и думаешь: "Ну, черт возьми, вот бывает же". А когда тут же попадаешь во вторую, естественно, реакция уже посложнее».
У актера Виктора Марвина, в постановке исполняющего роль полковника Пикеринга, в связи с переносом премьеры — смешанные чувства. «Это можно сравнить с долгим восхождением на вершину, под конец которого вдруг оказывается, что подняться нельзя. Это второй уже перенос, первый был объявлен весной. В какой-то момент появилось ощущение, что вообще не будет премьеры. Довольно быстро пришло и принятие ситуации, главное, чтобы все были здоровы — наши зрители и члены коллектива. Когда мы сделали тесты и выяснилось, что ни у кого из сотрудников театра коронавируса нет, кроме приглашенного парня-танцора, чувство раздражения и расстройства сменилось радостью. Было очень приятно узнать, что зрители стойко и терпеливо реагируют, не спешат сдавать билеты и в целом восприняли этот перенос спокойно», — рассказал он.
С юмором и пониманием
Актриса Анна Сергеева-Марвина, которая играет в спектакле миссис Пирс, рассказала, что сначала известие о переносе премьеры шокировало и испугало.
«Помню, что нам сообщили об этом, когда мы все уже были в гриме и в костюмах, у нас должна была быть сдача спектакля (предпремьерный показ для коллег и избранной публики — прим. ред.), и, конечно, поначалу это была такая очень шокирующая информация. Мы очень хотели наконец сыграть этот спектакль, когда спектакль готов, актеры уже с нетерпением хотят его сыграть. Поначалу меня это шокировало и испугало тем, что опять премьера переносится и надо сидеть в карантине, хотя — лично я и моя семья — мы чувствовали себя хорошо и поначалу очень расстроились. Но потом, когда назначили уже новую дату премьеры, то, поразмыслив серьезно, я поняла, что руководство повело себя очень ответственно», — сказала она.
Актриса подчеркнула, что очень уважает руководство театра за то, что оно приняло столь тяжелое решение о переносе премьеры из-за беспокойства о здоровье зрителей. «Примерно 120 человек в нашем театре сдавали тест на коронавирус, и у всех результат оказался отрицательным. Теперь, оглядываясь назад, понимаю, что это правильно: несмотря на то, что все мы здоровы, сейчас нужно больше беречься. И очень приятно получать разные отзывы от зрителей, они ждут этот спектакль, и очень немногие сдали билеты».
Лариса Саванкова, исполнительница роли миссис Хиггинс, матери эксцентричного профессора, отнеслась к переносу премьеру с философским спокойствием.
«Перенос премьеры — это нормально. Для меня это не было шоком, я терпеть не могу паники и паникеров. Я не считаю, что это суперсобытие, из-за которого весь город должен паниковать, нет. Это могло случиться в театре, на другом предприятии, в офисе. Мы проверились, все здоровы. Да, неприятно, все настроились, ждали этого праздника, но паники не должно быть никогда, даже в самых серьезных ситуациях. Я не разделяю панических настроений. Никто так себе не поможет, как мы сами. Паника никому не приносила положительных результатов, даже к самым тяжелым ситуациям нужно относиться с юмором. Не знаю, может быть, это я какой-то оптимист неисправимый по жизни... но жизнь прекрасна и удивительна со всеми ее отклонениями. Я желаю всем здоровья в это непростое время и относиться ко всему этому только с юмором и пониманием», — заключила она.
Как подчеркнули в пресс-службе театра, 27 сентября состоится первый спектакль в честь юбилея Александра Ивашкевича, 29 сентября показ спектакля также остается в плане, а премьера с 5-го сентября переносится на 2 октября и это будет праздничный показ.