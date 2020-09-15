«Нам сообщили об этом, когда мы уже были в гриме и в костюмах...»

В первый раз отсрочка была вызвана чрезвычайным положением, а в сентябре выяснилось, что один из приглашенных участников постановки заразился коронавирусом. И хотя все остальные здоровы, «Мою прекрасную леди» зритель увидит не 5 сентября, как предполагалось вначале, а 27-го.

Не дали вспорхнуть

Исполнитель роли профессора Хиггинса Александр Ивашкевич рассказал о том, что очередной перенос премьеры огорчил всех.

«Я, не только я, а мы все крепко расстроились, очень расстроились, потому что спектакль готов, нуждается в зрителе, в зрительской реакции. Это, знаете, как на взлете: вот ты готов вспорхнуть, а тебе вдруг говорят: "Подожди-подожди-подожди. Посиди немножко еще". Расстроились все. Думаю, расстроились не только мы, актеры, но и зрители, потому что и спектакль отменили, и открытие сезона не состоялось, как было запланировано. И актеры, и зрители нуждаются в красивом открытии, все-таки это праздник, театр — всегда праздник, но не случилось. В силу того, что мы живем в сложные времена и осознаем эти сложности, мы все понимаем, что надо переждать, и готовы сыграть 27 числа», — сказал Ивашкевич.

Первая и вторая отмены, по признанию актера, вызвали разные эмоции: «Знаете, вот едешь на машине, попадаешь в яму и думаешь: "Ну, черт возьми, вот бывает же". А когда тут же попадаешь во вторую, естественно, реакция уже посложнее».

Александр Ивашкевич и Виктор Марвин в спектакле «Моя прекрасная леди». ФОТО: Nikolai Alhazov

У актера Виктора Марвина, в постановке исполняющего роль полковника Пикеринга, в связи с переносом премьеры — смешанные чувства. «Это можно сравнить с долгим восхождением на вершину, под конец которого вдруг оказывается, что подняться нельзя. Это второй уже перенос, первый был объявлен весной. В какой-то момент появилось ощущение, что вообще не будет премьеры. Довольно быстро пришло и принятие ситуации, главное, чтобы все были здоровы — наши зрители и члены коллектива. Когда мы сделали тесты и выяснилось, что ни у кого из сотрудников театра коронавируса нет, кроме приглашенного парня-танцора, чувство раздражения и расстройства сменилось радостью. Было очень приятно узнать, что зрители стойко и терпеливо реагируют, не спешат сдавать билеты и в целом восприняли этот перенос спокойно», — рассказал он.

С юмором и пониманием

Актриса Анна Сергеева-Марвина, которая играет в спектакле миссис Пирс, рассказала, что сначала известие о переносе премьеры шокировало и испугало.