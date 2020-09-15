Министр Сольман назначила бы желающим сменить пол двухлетний период осмысления

Сольман объяснила, что при действующем сейчас постановлении медицинская экспертная комиссия исходит из половой принадлежности человека, а при принятии решения о смене пола, в числе прочего, и из того, что у желающего сменить пол транссексуальный идентитет проявился минимум за два года до принятия решения, а также имеется психиатрическое решение, которое исключает, что желание о смене пола исходит из психического расстройства, а в ходе генетической экспертизы подтверждено совпадение хромосомного и гонадного (истинного) пола.

«Таким образом, решение медицинской экспертной комиссии о смене пола выдается минимум через два года после начала медицинских процессов и лечения. То есть, весь процесс по смене пола, до вынесения решения медицинской экспертной комиссии, являющегося основанием для внесения изменений данных о поле в регистре народонаселения, длится минимум два года», - отметила Сольман.

Министр народонаселения по-прежнему считает, что смена пола не должна становиться очень простой возможностью, к которой в какой-то степени стали относиться слишком легкомысленно, поскольку на практике было много случаев, когда люди начинали хотеть вернуть свой изначальный пол.

«Нынешний так называемый период ожидания помогает тому, чтобы находящийся в длительном периоде ожидания человек был уверен в том, что он хочет изменить свой пол», - считает Сольман.