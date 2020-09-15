Вт, 15.09.2020
Программа сделана исходя из того, чтобы можно было уведомить человека об опасном контакте, не разглашая личных данных. Алексей Бляхин
Алексей Бляхин

Латвия сократила время пребывания в карантине до 10 дней

Рижский аэропорт.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

Правительство Латвии по предложению Министерства здравоохранения решило сократить требование нахождения в карантине для пребывающих из-за рубежа с двух недель до десяти дней, внеся и ряд исключений, сообщил BNS.

Находиться в 14-дневном карантине по-прежнему требуют от тех, кто находился в контакте с зараженным человеком, работников учебных и медицинских учреждений,  а также учреждений по уходу, которые напрямую соприкасаются с людьми, как, например, учителя и врачи. На восьмой день после приезда из-за рубежа можно стать анализы на Covid-19, и если результат окажется отрицательным, на 11 день можно выйти на работу.

Руководитель отдела Латвийского центра профилактики и контроля над заболеваниями Юрийс Перевощиковс сказал правительству, что, согласно исследованиям, достаточно и десятидневного карантина.

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