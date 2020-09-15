Адвокат избитого Широковым судьи: хотим, чтобы Роман получил реальный срок

«Главное, чего мы будем добиваться, – возбуждение дела по покушению на убийство. Мы хотим, чтобы Роман Широков получил реальный срок. Никита чудом остался жив. Если бы он не прикрылся рукой с часами, у него бы голова либо отлетела, либо раскололась на части. Широков – бывший капитан сборной России. Умысел был в покушении на убийство, он не мог не осознавать силу удара своей ноги по голове», — сказал Островский.