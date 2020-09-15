Картина дня: кражи в магазинах, непростая работа коронадетективов и обращение Навального

Тепловизоры в школах - бесполезная и дорогая игрушка в руках непрофессионалов?

Таллиннским школам рекомендовано использовать тепловизоры для оценки состояния здоровья входящих в школьное здание, пишет Postimees. К сожалению, эта рекомендация столь же общая, как «сходить в магазин и купить что-нибудь поесть-попить». Слишком общая. Читать далее...

Похороны привели к вспышке коронавируса

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 259 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 25 проб дали положительный результат. Читать далее...

Видео 〉 Звонок от коронадетектива: для некоторых это становится шоком

Такой звонок заболевший в любом случае получит до восьми часов утра: «Здравствуйте, результат вашего анализа на коронавирус оказался положительным». «Для некоторых это становится шоком, что теперь будет с его семьей? – описал Postimees чувства людей, получивших такой звонок, инспектор Департамента здоровья Эдуард Гусаров. – Но мы пытается их успокоить».

Студия Postimees: как пережить следующий кризис?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире бывший вице-канцлер Министерства финансов по налоговой политике Дмитрий Егоров, приступивший на этой неделе к работе в МВФ. Смотрите запись интервью!

Навальный впервые после отравления выступил в соцсетях

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный впервые выступил в соцсетях после тяжелого отравления, в результате которого он длительное время находился в коме. В сообщении, выложенном в Instagram, политик сообщает, что он идет на поправку и уже целый день дышал без посторонней помощи. Читать далее...

Не каждый насморк и кашель – это коронавирус, но когда лучше оставаться дома? Отвечает семейный врач Руть Калда

Общество семейных врачей работает над инструкцией о том, как вести себя во время сезона вирусов верхних дыхательных путей теперь, когда мир изменился. Это вопрос сложный. Читать далее...

Кибератака на высшую школу здравоохранения на несколько дней парализовала работу серверов

4 сентября Тартуская высшая школа здравоохранения подверглась кибератаке, которая на несколько дней нарушила работу серверов обслуживания учреждения. До сих пор школа не подвергалась такому воздействию, но в сентябре в Эстонии подобные атаки были совершены на несколько других учебных заведений. Читать далее...

Пассажиры в ярости от действий airBaltic: "Только в 4 часа утра в аэропорту узнали об отмене рейса"

Пассажиры самолета авиакомпании airBaltic, которые ранним утром 31 августа должны были лететь маршрутом Таллинн - Рига - Ницца, только в Рижском аэропорту в 4 утра узнали об отмене рейса. Читать далее...

Владелец торговой сети: магазинные воры обнаглели, но полиция ничего не делает

Владелец эстонской сети магазинов A1000 Эйнар Виснапуу утверждает, что магазинные кражи стали в нашей стране массовым явлением, но эстонская полиция остается к этой проблеме равнодушной. Читать далее...

В Латвии для приезжающих из Эстонии ввели самоизоляцию. Но контролируют ли?

После того, как Латвия ввела 14-дневную самоизоляцию для приезжающих из Эстонии, желающих съездить в соседнее государство стало в разы меньше. Однако, как выяснили TV3 Ziņas, при большом желании обойти правила о самоизоляции вовсе не проблема, никто не контролирует их соблюдение на постоянной основе, передает Русский TVNET. В подсобке частного дома обнаружен труп с признаками насилия Вчера, 15 сентября, около 18:00 в центр тревоги сообщили, что в подсобке частного дома в Курессааре обнаружено тело 60-летнего мужчины с признаками насилия. Полиция задержала в качестве подозреваемого в убийстве 61-летнего мужчину. Читать далее... Аркадий Попов: коэффициент заражения 50 — на грани возможностей нашей системы здравоохранения Предлагаемый вариант ограничивать иностранные поездки при коэффициенте распространения коронавируса в 50 случаев на 100 000 жителей близок к предельным возможностям эстонской системы здравоохранения, считает бывший руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов. Читать далее... Уволивший в коронакризис половину персонала эстонский стартап снова набирает сотрудников Эстонский производитель посылочных роботов Starship Technologies который уволил более 100 сотрудников после начала коронакризиса, только что объявил, что их бизнес снова набирает обороты и в ближайшем будущем для офиса в Таллинне будут наняты 60 человек. Читать далее... На заправке Olerex находился коронапозитивный человек Департамент здоровья сообщает, что на заправке Olerex в Алатскиви находился коронапозитивный человек. Читать далее... Латвия сократила время пребывания в карантине до 10 дней Правительство Латвии по предложению Министерства здравоохранения решило сократить требование нахождения в карантине для пребывающих из-за рубежа с двух недель до десяти дней, внеся и ряд исключений. Читать далее... МуПо и полиция «заглядывали в машины» Вчера вечером с 16.30 до 19.30 десять инспекторов Муниципальной полиции участвовали в рейде «Заглядываем в машины», целью которого является обратить внимание людей на профилактику краж. Инициатором рейда является Ляэне-Харьюский отдел полиции, который привлек к мероприятию как сотрудников МуПо, так и помощников полицейских. Читать далее... Харон Дикаев ходатайствует в Госсуде о своем оправдании Признанный судами первых двух инстанций виновным в руководстве преступной группировкой Харон Дикаев настаивает в Государственном суде на своем оправдании. Читать далее...