С помощью курьера в Таллиннский зоопарк можно бесплатно отправить тыквы

Уже ставший традицией Тыквенный праздник в Таллиннском зоопарке в этом году запланирован на 31 октября, а уже с сегодняшнего дня – 14 сентября – при помощи курьеров DPD Eesti отзывчивые люди смогут бесплатно отправлять животным столь полюбившиеся им лакомства.

Руководитель по продажам и маркетингу DPD Eesti Янек Кивимурд пояснил, что обычно большой вклад вносят школы и детские сады, отправляя обитателям зоопарка тыквы, дополнительные семена которых специально сеют весной. «В этом году, впрочем, весной школы и многие детские сады работали в форме дистанционного обучения, и мы не знаем, сколько выращенных детьми тыкв DPD сможет доставить в зоопарк этой осенью», - отметил Кивимурд. В октябре прошлого года курьеры DPD собрали по всей Эстонии в общей сложности 23 тонны тыкв.

«Во время весеннего кризиса люди очень активно заказывали в онлайн-магазинах садовые инструменты для своих домов и дач – поэтому можно надеяться, что тыкв в этом году вырастят достаточно, чтобы хватило и животным», - добавил Кивимурд.

Тыквы начинают созревать в сентябре-октябре, на что указывает их достаточно ярко окрашенная и матовая кожура. Кожура несозревших тыкв остается несколько блестящей. Обязательно собирайте тыкву до первых ночных заморозков. DPD бесплатно доставляет тыквы со всей Эстонии, но желающие могут привезти их в зоопарк и самостоятельно.

Курьеры DPD бесплатно доставляют тыквы в зоопарк в период с 14.09 по 08.11.2020. Чтобы заказать курьерскую доставку, следует заполнить ЭТУ анкету.

На Тыквенном празднике, который пройдет в субботу, 31 октября, кормление животных сопровождается обучающими беседами. Наблюдать за животными в такие моменты всегда очень интересно, поскольку их реакция на новые и интересные лакомства всегда разная и непредсказуемая.