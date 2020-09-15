Неудачный проект недвижимости лишил инвесторов почти миллиона евро

Инвесторы потеряли почти миллион евро на проекте недвижимости Crowdestate, крупнейший инвестор купил проект на аукционе по итогам единственного предложения, пишет Äripäev.
Один из инициаторов проекта Юло Адамсон, который до 2015 года находился в рядах Trigon Capital, считает, что агрессивный проект с высоким риском закончился неудачно, но могло быть и хуже.
У проекта Estera Development Holding на портале Crowdestate печальные цифры: софинансированные инвесторы, которые внесли в проект 1,1 миллиона евро, получили обратно 300 000 долларов, что означает потерю более 70% инвестиций.
Несколько месяцев назад глава Crowdestate Лойт Линнупыльд сказал, что пандемия усложнила жизнь, но затем она очень быстро восстановилась.
«В марте-апреле снизился интерес инвесторов со всех крупных площадок софинансирования. Процентные ставки по кредитам выросли: если ранее процентная ставка по кредитам на недвижимость составляла от 10 до 11 процентов, то после начала коронакризиса она составляла 13–14 процентов», - сказал Линнупыльд.
«Когда фондовые рынки восстановились, инвесторы софинансирования вернулись», - отметил он.
В прошлом году ряд стало известно о целом ряде проектов, финансируемых через Crowdestate, которые провалились, оставив инвесторов без денег. Многие из них - например, строительные проекты Кристьяна Сильда и проекты, связанные с банкротством Q-Haus - были переданы в суд.
Из времен коронакризиса Линнупыльд выделил один крупный проект, который рухнул на платформе: латвийский проект недвижимости, где у инвесторов попросили деньги для начала строительства. «Здесь мы все еще думаем о том, что нам с этим делать», - сказал Линнупыльд.
Рынок недвижимости в Таллинне упал на 20 процентов по сравнению с прошлым годом, и инвесторы вернулись, но проектов для них не хватает. Экономическая ситуация Crowdestate от кризиса также не улучишилась.
«В марте-апреле оборота практически не было, мы однозначно отстаем от темпов роста прошлого года», - сказал Линнупыльд. По его словам, компания снова находится на пути расширения: набор персонала был заморожен, когда наступил кризис, но сейчас людей снова ищут, и в этом году планируется прийти как минимум в одну, а то и в две новые страны.