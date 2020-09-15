Неудачный проект недвижимости лишил инвесторов почти миллиона евро

Один из инициаторов проекта Юло Адамсон, который до 2015 года находился в рядах Trigon Capital, считает, что агрессивный проект с высоким риском закончился неудачно, но могло быть и хуже.

У проекта Estera Development Holding на портале Crowdestate печальные цифры: софинансированные инвесторы, которые внесли в проект 1,1 миллиона евро, получили обратно 300 000 долларов, что означает потерю более 70% инвестиций.

Несколько месяцев назад глава Crowdestate Лойт Линнупыльд сказал, что пандемия усложнила жизнь, но затем она очень быстро восстановилась.

«В марте-апреле снизился интерес инвесторов со всех крупных площадок софинансирования. Процентные ставки по кредитам выросли: если ранее процентная ставка по кредитам на недвижимость составляла от 10 до 11 процентов, то после начала коронакризиса она составляла 13–14 процентов», - сказал Линнупыльд.

«Когда фондовые рынки восстановились, инвесторы софинансирования вернулись», - отметил он.

В прошлом году ряд стало известно о целом ряде проектов, финансируемых через Crowdestate, которые провалились, оставив инвесторов без денег. Многие из них - например, строительные проекты Кристьяна Сильда и проекты, связанные с банкротством Q-Haus - были переданы в суд.

Из времен коронакризиса Линнупыльд выделил один крупный проект, который рухнул на платформе: латвийский проект недвижимости, где у инвесторов попросили деньги для начала строительства. «Здесь мы все еще думаем о том, что нам с этим делать», - сказал Линнупыльд.

Рынок недвижимости в Таллинне упал на 20 процентов по сравнению с прошлым годом, и инвесторы вернулись, но проектов для них не хватает. Экономическая ситуация Crowdestate от кризиса также не улучишилась.