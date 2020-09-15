Таллинн из-за коронавируса отменяет мероприятия Дня без автомобиля

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, цель города – сохранить риск заражения на максимально низком уровне, поэтому было принято решение отменить спортивный день для всей семьи и остальные городские мероприятия, приуроченные ко Дню без автомобиля.

«Мы видим, что число зараженных в Таллинне растет и, к сожалению, не можем гарантировать, что на мероприятия придут исключительно здоровые люди, - сказал вице-мэр. – Также не представляется возможным то, чтобы организаторы мероприятий или городские работники начали проверять у людей состояние здоровья».

Калле Кландорф добавил, что отмена мероприятий вовсе не означает полного отказа от идеи дня без автомобиля.

«День без автомобиля начали отмечать для того, чтобы привлечь внимание горожан к здоровому и экологичному стилю жизни, - пояснил вице-мэр. – В предстоящее воскресенье люди могли бы оставить свою машину дома и прогуляться по парку, сходить всей семьей в зоопарк или насладиться богатством нашей природы. Каждый может внести свой вклад в улучшение городской среды и культуры движения. Поэтому призываю всех в месяц экологичной мобильности, то есть в сентябре, отказаться от использования автомобиля».

Горуправа в данный момент не отменила все организованные Таллинном публичные мероприятия, но оценивает их проведение или отмену на основе возможности обеспечения безопасной дистанции между людьми и «бесконтактности» мероприятия, а также того, на сколько его проведение повышает количество пассажиров в общественном транспорте.