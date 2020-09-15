Эксперт: язык тела говорит о том, что именно Путин будет определять события в Белоруссии

«Лукашенко прибыл с белым флагом и находится на крючке Путина. Инициатива в руках Путина и в том, что произойдет в Белоруссии, и в том, когда Лукашенко придется уйти в отставку», - сказал Спрудс. Он добавил, что мы не увидим в Белоруссии территориальной аннексии, а будет аннексия безопасности и внешней политики, передает Русский TVNET.