Эксперт: язык тела говорит о том, что именно Путин будет определять события в Белоруссии

Судя по языку тела во время встречи президентов России и Белоруссии, именно Владимир Путин будет определять, что происходит в Белоруссии, заявил директор Института внешней политики Латвии Андрис Спрудс в интервью передачи Šodienas jautājums на телеканале LTV.
«Лукашенко прибыл с белым флагом и находится на крючке Путина. Инициатива в руках Путина и в том, что произойдет в Белоруссии, и в том, когда Лукашенко придется уйти в отставку», - сказал Спрудс. Он добавил, что мы не увидим в Белоруссии территориальной аннексии, а будет аннексия безопасности и внешней политики, передает Русский TVNET.
Эксперт прогнозировал, что статус-кво в Белоруссии может сохраняться около года, а затем ожидаются изменения.
Галерея: Александр Лукашенко прибыл в Сочи
Лукашенко и Путин встретились в понедельник, 14 сентября, в Сочи. Это была первая встреча глав соседних стран после президентских выборов в Белоруссии 9 августа, за которыми последовали мирные акции протеста против несправедливых выборов. В первую неделю подразделение специального назначения органов внутренних дел Белоруссии ОМОН жестоко подавил протесты. В последние недели насилие и задержания возобновились с новой силой.