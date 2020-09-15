У эстонского пограничника в Варнья выявлен коронавирус

Заразившийся вирусом пограничник контактировал на рабочем месте с 11 коллегами.

Пограничника, проба которого дала положительный результат, отправили домой, чтобы он мог оставаться в самоизоляции.

«Вскоре его близкие контакты также сдадут тест на коронавирус, но независимо от результата теста они также должны оставаться в самоизоляции в течение двух недель», - сказал глава кордона Муствеэ Ялмар Эрнитс.

Поскольку часть команды остается в самоизоляции, в эти недели работа погранслужбы Варнья будет реорганизована с привлечением других подразделений - граница без охраны не останется.