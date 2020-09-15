Вт, 15.09.2020
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Петер Зашев

У эстонского пограничника в Варнья выявлен коронавирус

Eriolukorrast tingitud politseikontroll. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Madis Veltman

Вчера поздно вечером поступила информация о том, что пограничник, работающий в Варнья волости Пейпсияэре, сдал положительный тест на коронавирус, пишет Tartu Postimees.

Заразившийся вирусом пограничник контактировал на рабочем месте с 11 коллегами.

Пограничника, проба которого дала положительный результат,  отправили домой, чтобы он мог оставаться в самоизоляции.

 «Вскоре его близкие контакты также сдадут тест на коронавирус, но независимо от результата теста они также должны оставаться в самоизоляции в течение двух недель», - сказал глава кордона Муствеэ Ялмар Эрнитс.

Поскольку часть команды остается в самоизоляции, в эти недели работа погранслужбы Варнья будет реорганизована с привлечением других подразделений - граница без охраны не останется.

Департаменту здоровья предстоит выяснить, откуда распространился вирус.

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