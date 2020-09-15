На сайте полиции теперь можно оформить повторные паспорт иностранца и карту вида на жительство

"Приглашаем всех клиентов воспользоваться нашим бюро самообслуживания. Вся информация в бюро самообслуживания имеется на эстонском, русском и английском языках", – сказала координатор бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам.

Большая часть анкеты в бюро самообслуживания уже заполнена. "Клиенту остается только проверить свои данные, выбрать бюро, в котором он желает получить готовый документ, и прикрепить фотографию, которая должна быть сделана в течение последних шести месяцев", – пояснила Абрам.

Оформление документа в интернете помогает сэкономить время, так как в этом случае в бюро обслуживания надо будет прийти только за готовым документом. "Советуем забронировать посещение бюро заранее, чтобы не пришлось тратить время на ожидание в очереди и находиться в закрытом помещении", – сказала Марит Абрам.

Для подачи ходатайства о карте вида на жительство необходимы отпечатки пальцев. Если в базе данных Департамента полиции и погранохраны есть ваши отпечатки, которые были сделаны в течение последних шести лет, то подать ходатайство можно.

"Если отпечатков пальцев нет, то новые отпечатки и подпись, а также фотографию на документ можно бесплатно сделать в фотобоксе в бюро обслуживания, а после подать ходатайство дома в удобное вам время", – сказала Абрам.

Владельцу срочного вида на жительство для подачи ходатайства о новой карте требуется наличие действительного вида на жительство. Если срок действия срочного вида на жительства уже истек, то следует подать ходатайство о новом виде на жительство, это можно сделать в бюро облуживания только в заранее забронированное время. В порядке обычной очереди такое ходатайство подать нельзя.

Владелец вида на жительство долговременного жителя может подать ходатайство в бюро самообслуживания и в случае, если документ потерял действительность. Клиент может зайти в бюро самообслуживания с помощью mobiil-ID, Smart-ID или интернет-банка.