Вт, 15.09.2020
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Алексей Бляхин
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  • Полиция просит помощи общественности в связи с жестоким убийством собаки

Полиция просит помощи общественности в связи с жестоким убийством собаки

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ФОТО: Egert Kamenik

В воскресенье, 13 сентября, центр тревоги получил сообщение, что в лесу в деревне Васкряэма в Пярну был обнаружен труп пропавшей несколько дней назад собаки. Животное было застрелено.

В связи с произошедшим полиция начала уголовное производство по статье, предусматривающей жестокое обращение с животным.

Для выяснения обстоятельств случившегося полиция просит всех, кто стал очевидцем убийства собаки или располагает важной информацией на этот счет, позвонить по телефону 5343 5613 или оставить сообщение по адресу электронной почты kersti.reilent@politsei.ee.

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