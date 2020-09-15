Полиция просит помощи общественности в связи с жестоким убийством собаки

В связи с произошедшим полиция начала уголовное производство по статье, предусматривающей жестокое обращение с животным.

Для выяснения обстоятельств случившегося полиция просит всех, кто стал очевидцем убийства собаки или располагает важной информацией на этот счет, позвонить по телефону 5343 5613 или оставить сообщение по адресу электронной почты kersti.reilent@politsei.ee.