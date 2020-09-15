Верховная Рада Украины признала нечестными президентские выборы в Белоруссии

"Верховная Рада Украины считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы", - говорится в тексте постановления, пишет NEWSru.com.

Также отмечается, что выборы прошли с существенными нарушениями, многочисленными отказами в регистрации кандидатов, непрозрачным подсчетом голосов избирателей. "Мы считаем недопустимым запугивание оппонентов, их заключение, создание препятствий независимым национальным наблюдателям на избирательных участках, нарушения права избирателей на свободное волеизъявление, а также полный контроль власти над Центральной избирательной комиссией Беларуси", - отмечается в документе.

В постановлении говорится, что все это дает основания полагать, что официально обнародованные результаты выборов президента Белоруссии не отражают реального волеизъявления белорусских граждан. Верховная Рада также осудила жестокость со стороны белорусских силовиков, потребовала освободить всех задержанных и призвала наладить равноправный диалог с обществом для поиска путей мирного выхода из кризиса.

"Одним из вариантов могли бы быть новые свободные и демократические выборы с участием независимых международных наблюдателей от ведущих европейских институтов", - отметили в украинском парламенте. В Верховной Раде отметили, что Киев поддерживает суверенитет Белоруссии и отвергает обвинения в причастности Украины к дестабилизации ситуации в соседней республике.

Намерение привлечь к урегулированию ситуации силы РФ и ОДКБ в Раде назвали недопустимым и предупредили, что украинская сторона воспримет такой шаг прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью австрийской газете Wiener Zeitung перед своим рабочим визитом в Вену выразил мнение, что в Белоруссии может произойти майдан наподобие украинского, если власти республики будут и дальше отказываться от диалога с народом.

"Люди борются за свободу и за демократию без агрессии и насилия. Никто не бросает камни, никто не поджигает здания. Многие демонстранты подвергаются жестокому обращению со стороны государства. Для меня важно, чтобы не было кровавой бани", - сказал Зеленский (цитата по "Коммерсанту"). В то же время он отметил, что пока не видит в Белоруссии "символического лидера, вокруг которого люди могут сплотиться".