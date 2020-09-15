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Около семисот паломников-хасидов пребывают на нейтральной полосе белорусско-украинской границы в надежде на то, что пограничники разрешат им въезд на Украину. Хасиды традиционно приезжают праздновать еврейский новый год - Рош ха-Шана - на могиле рабби Нахмана в украинской Умани, но в этом году на их пути встал коронавирус.

Около семисот паломников-хасидов застряли на нейтральной полосе белорусско-украинской границы и ждут, что пограничники разрешат им въезд на Украину. Хасиды традиционно приезжают праздновать еврейский новый год - Рош ха-Шана - на могиле рабби Нахмана в украинской Умани, но в этом году на их пути встал коронавирус.

29 августа Украина ввела запрет на въезд в страну иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции. Чиновники правительства уточняли неофициально, что настоящей причиной запрета было стремление не допустить массового приезда хасидов в разгар пандемии.

Украинские власти заявляли при этом, что граждане Беларуси, подвергающиеся давлению или преследованиям, могут получить защиту на Украине.

В связи со сложившейся ситуацией Госпогранслужба Украины ограничила работу пункта пропуска "Новые Яриловичи".

Запрет на въезд

Украинская погранслужба сообщает, что после обеда в понедельник на границу Украины с Беларусью начали прибывать сотни паломников, в которых без труда можно было опознать хасидов.

После того как пограничники отказались их пропускать, ссылаясь на действующий запрет на допуск иностранцев, хасиды заняли проезжую часть, заблокировав движение людей и транспорта.

Для переговоров с паломниками на нейтральную полосу прибыл лично глава погранслужбы Сергей Дейнеко.

На видео, обнародованном украинскими пограничниками, видно, как он общается с хасидами, которые явно не соблюдают нормы социальной дистанции и не все из которых носят маски.

"Я не знаю, кто кому обещал пропуск трех тысяч граждан. Есть постановление кабинета министров, четко запрещающее въезд иностранных граждан на территорию Украины… У каждого государства есть свои законы, и обязанность каждого гражданина… - выполнять эти законы". - говорит Дейнеко паломникам.

По данным Би-би-си, находящиеся на нейтральной полосе хасиды не настроены возвращаться в Беларусь и все еще надеются, что до 18 сентября - к началу празднования - их пропустят на Украину.

По данным Государственного пограничного комитета Беларуси, выезд из страны был оформлен для 734 людей. Из них 40 человек - дети до 12 лет, 98 - дети в возрасте от 12 до 18 лет. Украинская погранслужба оценивает количество хасидов на нейтральной полосе в 690 человек.

В ночь на вторник белорусский Красный крест предоставил хасидам теплые пледы, воду и палатки для детей. По данным Би-би-си, помощь поступила и от украинских еврейских организаций.

Для упреждения возможных эксцессов украинские власти стянули к "Новым Яриловичам" резервы пограничников, полицейских, нацгвардейцев и сотрудников Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Во вторник ситуацию с хасидами прокомментировали украинский и белорусский президенты.

Сначала близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул первого" написал, что Александр Лукашенко поручил оказать паломникам всю необходимую помощь.

Позже пресс-служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский обсудил ситуацию с паломниками с главой погранслужбы Сергеем Дейнеко. Из пресс-релиза следует, что украинские пограничники ожидают дальнейших проблем на границе с Беларусью.

"Прогнозируем прибытие к линии границы (с Беларусью) в Черниговской области до тысячи лиц, Житомирской - до 700, Волынской - до 1,5 тысяч лиц. Ожидаем прибытие в Минск трех чартеров - более 600 иностранцев", - цитирует пресс-служба президента Украины Сергея Дейнеко.

Могила цадика Нахмана

Каждый год последователи брацлавского течения хасидизма для празднования Рош-ха-Шаны (еврейского Нового года) съезжаются на могилу рабби Нахмана, расположенную в небольшом украинском городке - Умань.

В этом году Рош ха-Шана отмечается 18-20 сентября.

Согласно поверию, тем, кто отпразднует Рош ха-Шану возле могилы основателя этого течения цадика Нахмана, гарантирован счастливый следующий год.

Более 20 тысяч хасидов приезжают в Умань каждый год. Жители города по-разному относятся к такому наплыву паломников, но в период пандемии обеспечить нормы социального дистанцирования не представляется возможным.

В августе этого года мэр Умани Александр Цебрий ночевал возле здания Офиса президента Украины в спальном мешке, чтобы добиться официального запрета паломничества в Умань в 2020 году. А правительства Украины и Израиля издали совместное заявление, в котором призвали хасидов воздержаться от посещения Умани из-за угрожающей эпидемической ситуации.

Тем не менее, паломники еще с начала месяца прибывали в город. 9 сентября в соцсетях распространили видео, изображающее, как группа хасидов ломает ограждение, призванное упорядочить проход паломников к могиле цадика Нахмана.

На следующий день заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что двух зачинщиков беспорядков, граждан Израиля выдворят из Украины.