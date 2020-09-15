Профсоюзы Эстонии: "туристический пузырь" надо держать открытым несмотря ни на что

В переданном во вторник BNS пресс-релизе председатель ЦСПЭ Пеэп Петерсон отметил, что профсоюзы ходатайствуют и о новом цикле поддержки зарплат, однако на этот раз данная мера должна учесть критическое состояние совершенно определенных секторов и помощь должна быть адресной.

«Кроме того, мы предлагаем дополнительные бонусы сокращенным, чтобы поддержать их лояльность и желание оставаться в рядах профсоюзов», - подчеркнул Петерсон.

По словам председателя Независимого профсоюза моряков Эстонии (EMSA) Юри Лембера, рекомендация эстонских и финских политиков воздержаться от поездок между странами привела к обвальному сокращению численности путешествующих.

«Рекомендация полностью отказаться от поездок не должна касаться стран, образно говоря, находящихся в общем пузыре, то есть, близко соседствующих друг с другом и связанных тесными отношениями», - подчеркнул Лембер.

«Ситуация настолько серьезная, что еще немного — и судам компании Tallink уже второй раз за этот год некого будет обслуживать и поэтому работодатель уже оповестил профсоюзы о возможных дополнительных сокращениях в экипажах на судах», - добавил Лембер.

По словам Лембера, профсоюзы глубоко обсудили эту тему и считают, что срочно необходимо вместе с государством и с Кассой по безработице еще до того, как разразится кризис, найти разумное решение для всего туристического сектора в Эстонии.