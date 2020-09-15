Совет Касса страхования от безработицы поддерживает пособие по зарплате для туристического сектора

Некоторые предприятия туристического сектора могли бы получать пособие по зарплате и таким образом продержаться до весны, считают в совете Кассы страхования от безработицы. По словам председателя совета Пеэпа Петерсона, такая мера обойдется в 20 млн евро, передает Rus.ERR.
"Мы проработали все версии, как вообще можно помочь этому сектору и с какой целью", – сообщил Петерсон в передаче Uudis+ на Vikerraadio.
Обсуждались также ваучеры и прямые пособия, которые не совсем в компетенции Кассы страхования от безработицы. "С точки зрения работодателей и профсоюзов, пособие по зарплате было бы сейчас самым точным, чтобы весной туристический сектор смог бы возобновить работу на должностях, которые сейчас могут исчезнуть", – сказал Петерсон.