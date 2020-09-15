Совет Касса страхования от безработицы поддерживает пособие по зарплате для туристического сектора

"Мы проработали все версии, как вообще можно помочь этому сектору и с какой целью", – сообщил Петерсон в передаче Uudis+ на Vikerraadio.

Обсуждались также ваучеры и прямые пособия, которые не совсем в компетенции Кассы страхования от безработицы. "С точки зрения работодателей и профсоюзов, пособие по зарплате было бы сейчас самым точным, чтобы весной туристический сектор смог бы возобновить работу на должностях, которые сейчас могут исчезнуть", – сказал Петерсон.