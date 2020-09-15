Вт, 15.09.2020
Неэстонцы – не слизни. Мы такие же люди, такие же местные жители, такие же налогоплательщики, как те, кто родился «с хорошим стартовым пакетом». Яна Тоом
Яна Тоом
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  • Эстонский сельскохозяйственный стартап нанял на работу вице-президента Nike

Эстонский сельскохозяйственный стартап нанял на работу вице-президента Nike

Idufirma aitab põllumeestel toota jätkusuutlikult ja kasumlikult.

ФОТО: Ergo Sammalsaar

Разработчик сельскохозяйственного программного обеспечения eAgronom нанял на работу Кристьяна Луха, бывшего глобального вице-президента Nike - отныне он будет руководить расширением эстонской компании, пишет Postimees.

По словам соучредителя стартап-компании Робина Салуокса, Луха приносит eAgronom необходимый опыт в расширении деятельности, выходе на новые рынки и построении необходимых процессов.

«Мы делаем первые шаги за пределами Европейского Союза, чтобы донести передовые знания до фермеров по всему миру. Реализация видения также поддерживается инвестиционным раундом в 10 миллионов евро, запланированным на весну 2021 года », - сказал Салуокс.

Кристьян Луха проработал в Nike 17 лет. За это время он руководил бизнесом Nike в Греции и России, а последние два года был вице-президентом по глобальному футбольному бизнесу Nike. 

По словам Лухи, его вдохновляет стремление eAgronom сделать сельское хозяйство более устойчивым путем ограничения использования химикатов и увеличения прибыли фермеров.

eAgronom создает программное обеспечение для управления фермами и услугу дигитального консультирования, чтобы помочь фермерам производить продукты питания устойчиво и с прибылью, что приведет к созданию более плодородных почв, более здоровой пищи и снижению уровня выбросов CO2.

eAgronom был основан в 2016 году в Тарту, и сегодня клиенты eAgronom управляют более чем одним миллионом гектаров cельскохозяйственных земель в 7 странах.

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