Эстонский сельскохозяйственный стартап нанял на работу вице-президента Nike

По словам соучредителя стартап-компании Робина Салуокса, Луха приносит eAgronom необходимый опыт в расширении деятельности, выходе на новые рынки и построении необходимых процессов.

«Мы делаем первые шаги за пределами Европейского Союза, чтобы донести передовые знания до фермеров по всему миру. Реализация видения также поддерживается инвестиционным раундом в 10 миллионов евро, запланированным на весну 2021 года », - сказал Салуокс.

Кристьян Луха проработал в Nike 17 лет. За это время он руководил бизнесом Nike в Греции и России, а последние два года был вице-президентом по глобальному футбольному бизнесу Nike.

По словам Лухи, его вдохновляет стремление eAgronom сделать сельское хозяйство более устойчивым путем ограничения использования химикатов и увеличения прибыли фермеров.

eAgronom создает программное обеспечение для управления фермами и услугу дигитального консультирования, чтобы помочь фермерам производить продукты питания устойчиво и с прибылью, что приведет к созданию более плодородных почв, более здоровой пищи и снижению уровня выбросов CO2.