Оппозиция ждет от Хельме ответов

«События нельзя торопить. В среду министр финансов предстанет перед Рийгикогу, и у нас есть вопросы по этому поводу [соглашению о юридической помощи на три миллиона долларов]. Посмотрим, ответит ли он на вопросы», - сказал лидер Социал-демократической партии Индрек Саар.

По словам Саара, завтра Мартин Хельм и премьер-министр Юри Ратас будут иметь возможность объяснить широкой общественности причины заключения договора. «Почему все же необходимо перечислить компании, замеченной в подозрительных связях, три миллиона эстонских государственных денег? Почему это нужно делать любой ценой, игнорируя рекомендации всех других государственных органов», - объяснил Саар.

Он добавил, что это вопросы, на которые ждут ответы не только члены Рийгикогу, но и вся общественность.

Если оппозиция планирует объявить вотум недоверия министру, то как надеются для успеха предприятия заполучить голоса коалиционных депутатов? «Завтра мы посмотрим в глаза коалиционным депутатам на инфочасе и после него, довольны ли они всеми ответами. Тогда будет видно», - сказал Саар.

Председатель Партии реформ Кая Каллас сообщила ERR, что возможная подготовка вотума недоверия министру финансов Мартину Хельме станет ясна после завтрашнего инфочаса, поскольку у партии ранее не было возможности задать вопросы Хельме напрямую. По словам Каллас, партия не будет готовить текст вотума недоверия до инфочаса.

Во время инфочаса в Рийгикогу премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу ответят на вопросы депутатов.

Юри Ратас ответит на вопросы о договоре о сотрудничестве, доверии государственным органам, поведении министра, парламентском надзоре, ущербе, нанесенном государством в сельском хозяйстве, и использовании денег налогоплательщиков.

Мартин Хельме ответит на вопросы об отмывании денег, удачных шагах, договоре о юридической помощи, тайных сделках министра финансов и использовании взятых в кредит денег.