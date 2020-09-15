Автовладельцы в Тарту в рамках недели мобильности смогут бесплатно ездить в автобусах

Об этом BNS сообщила пресс-служба мэрии Тарту, напомнив, что в фокусе Европейской недели мобильности в этом году транспорт с нулевым уровнем выбросов двуокиси углерода в атмосферу. К числу таких видов транспорта относятся работающие на экологически чистом топливе — биогазе - городские автобусы, а также многочисленные альтернативные средства передвижения — велосипеды, самокаты и другие.

Городская управа Тарту призывает на неделю всех водителей в городе и его окрестностях предпочесть экологически чистый общественный транспорт автомобилям и бесплатно пользоваться автобусами.

«Преодолеваемые в Тарту расстояния в основном невелики и это создает предпосылки для передвижения по городу пешком, на велосипеде или на общественном транспорте. Кстати, по многим автобусным линиям по рабочим дням автобусы двигаются с 10-минутным интервалом, так что и на автобусе по Тарту можно передвигаться достаточно быстро», - рассказал вице-мэр Тарту Раймонд Тамм.

Автовладельцы могут воспользоваться услугой бесплатных городских автобусов в период с 16 по 22 сентября. Для бесплатного проезда необходимо иметь при себе действующие водительские права, которые при необходимости можно предъявить контролеру.