Вт, 15.09.2020
Программа сделана исходя из того, чтобы можно было уведомить человека об опасном контакте, не разглашая личных данных. Алексей Бляхин
Алексей Бляхин
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  • Тест на коронавирус: колл-центры перегружены, время ожидания результата может растянуться

Тест на коронавирус: колл-центры перегружены, время ожидания результата может растянуться

Тестирование на коронавирус. Иллюстративное фото.

ФОТО: Maule/Fotogramma/ZUMAPRESS.com

Сейчас семейные врачи выписывают примерно 1000 направлений на тест на коронавирус в день. В сутки делается около 2500 бронирований на прохождение теста. Колл-центры перегружены, и в итоге время ожидания результата теста на коронавирус может растянуться на несколько дней вместо одного, как это было ранее, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Пункты у нас работают без очереди, но очередь есть с телефонным звонком для бронирования времени. И сейчас у нас такой стандарт, что каждому человеку, который получает направление, звонят не позже следующего дня", - говорит председатель правления Medicum Тынис Аллик.

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