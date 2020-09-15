Тест на коронавирус: колл-центры перегружены, время ожидания результата может растянуться

Сейчас семейные врачи выписывают примерно 1000 направлений на тест на коронавирус в день. В сутки делается около 2500 бронирований на прохождение теста. Колл-центры перегружены, и в итоге время ожидания результата теста на коронавирус может растянуться на несколько дней вместо одного, как это было ранее, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".