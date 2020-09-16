Под Пярну загорелась станция приема отходов: людей призвали закрыть окна

Рано утром в среду на станции приема отходов в деревне Сельяметса Пярнуского уезда загорелся ангар, из-за этого в районе пожара распространяются ядовитые газы, местных жителей просят не открывать двери и окна.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 4.23. Ангар размером 100x60 метров горел открытым пламенем, в окрестностях загорелись отходы.
На месте произошли взрывы, распространилось крупное количество ядовитых газов. Спасатели просят жителей в районе Пайкузе и Синди не открывать окна и двери и отключить вентиляцию.
Спасатели просят водителей по возможности избегать шоссе Таали - Пылендмаа - Сельяметса.
По предварительным данным люди не пострадали.
Около 7.00 работы по тушению пожара еще велись.