Ср, 16.09.2020
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  • Под Пярну загорелась станция приема отходов: людей призвали закрыть окна

Под Пярну загорелась станция приема отходов: людей призвали закрыть окна

Рано утром в среду на станции приема отходов в деревне Сельяметса Пярнуского уезда загорелся ангар, из-за этого в районе пожара распространяются ядовитые газы, местных жителей просят не открывать двери и окна.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 4.23. Ангар размером 100x60 метров горел открытым пламенем, в окрестностях загорелись отходы.

На месте произошли взрывы, распространилось крупное количество ядовитых газов. Спасатели просят жителей в районе Пайкузе и Синди не открывать окна и двери и отключить вентиляцию.

Спасатели просят водителей по возможности избегать шоссе Таали - Пылендмаа - Сельяметса.

По предварительным данным люди не пострадали.

Около 7.00 работы по тушению пожара еще велись.

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