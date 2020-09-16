Ср, 16.09.2020
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Алексей Бляхин

Минэкономики будет субсидировать покупку электробусов

Тестирование электробуса Solaris Urbino.

ФОТО: Tallinna Linnatranspordi AS

Министр экономики подписал законопроект о субсидировании покупки электрических автобусов и строительства соответствующей инфраструктуры на сумму четыре миллиона евро, пишет Rus.ERR.

Согласно законопроекту, направленному на согласование участникам рынка, участник проекта сможет подавать заявку на субсидирование покупки как минимум восьми электробусов с низким входом, а также соответствующей инфраструктуры для обслуживания общественных транспортных маршрутов.

Условия субсидии предусматривают, что электробусы будут перевозить пассажиров как минимум пять лет со средним пробегом не менее 40 000 км в год. Согласно планам министерства, выдаваемая Центром инвестиций в окружающую среду субсидия станет доступна в первой половине 2021 года.

Министр экономики Таави Аас пояснил, что внедрение электробусов должно стать одной из мер по снижению выбросов CO2 в Эстонии.

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