Минэкономики будет субсидировать покупку электробусов

Согласно законопроекту, направленному на согласование участникам рынка, участник проекта сможет подавать заявку на субсидирование покупки как минимум восьми электробусов с низким входом, а также соответствующей инфраструктуры для обслуживания общественных транспортных маршрутов.

Условия субсидии предусматривают, что электробусы будут перевозить пассажиров как минимум пять лет со средним пробегом не менее 40 000 км в год. Согласно планам министерства, выдаваемая Центром инвестиций в окружающую среду субсидия станет доступна в первой половине 2021 года.