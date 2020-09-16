Что почитать в ближайшие месяцы: подборка книг под осеннее настроение

1. «Ежевичное вино», Джоан Харрис

Писатель, испытывающий проблемы с вдохновением, находит шесть бутылок старого вина, который делал дед, воспитавший его, а затем вдруг пропавший без вести. Писатель и не подозревает, что каждый глоток обнаруженного им вина изменит его жизнь, толкнет на важные перемены и поможет разобраться в этой запутанной истории.

2. «Сентябрь», Розамунда Пилчер

Верена устраивает шикарный бал в честь совершеннолетия своей дочери. Повсюду роскошь и огромное количество гостей. Автор мастерски рассказывает нам о каждом госте, переплетая все истории в один изящный сюжет. Чужие скелеты в шкафу помогают рассмотреть вопросы семьи и дома, их границ и мира.

3. «Сказки старого Вильнюса», Макс Фрай

История о Вильнюсе, в котором сотни улиц и на каждой творится всякая ерунда. На одной бродят единороги с пингвинами или нарисованные коты, на другой у стариков в рюкзаках драконы, на третьей ветер дает советы… Но сотрудники Тайного сыска (своего рода элиты магической полиции) всегда готовы защитить жителей от страшных снов. Все вокруг кажется очень странным, а сев на трамвай до дома, можно оказаться в совсем другой реальности.

4. «Осенний призрак», Монс Каллентофт

Как-то осенью, когда за окном бушевала гроза, в старинном особняке произошло убийство миллионера, недавно купившего этот дом. Тело с множеством ножевых ранений нашли во рву за замком. За расследование берется команда, подозревающая, что в убийстве виновны бывшие владельцы замка, которые не скрывали презрения к новому хозяину. Во время поисков истины один из героев открывает старую семейную тайну, от которой в жилах стынет кровь.

5. «Убить пересмешника», Харпер Ли

Адвокату, отцу двух детей, поручили защиту темнокожего. И он сам, и дети страдают от издевательств и унижений окружающих, но все равно стараются не унывать. Удастся ли адвокату добиться оправдания невиновного и избежать серьезных проблем?

6. «Книга Джо», Джонатан Троппер

Писатель, прославившийся разоблачительным романом о своем родном городе и его жителях, спустя 17 лет после выхода книги в свет возвращается домой. Кто-то его любит, а кто-то люто ненавидит. Герой должен снова завоевать уважение людей, как бы больно и трудно это не было.

7. «Книга потерянных вещей», Джон Конноли

Рассказ идет о детях во времена Второй мировой войны. Герои попадают в волшебный мир, в котором борются добро и зло. Кому-то предстоит сразиться с собственными страхами, пережить более страшные версии сказок и вступить в схватку с самыми разными жуткими существами.

8. «Мастер и Маргарита», Михаил Булгаков

Осень – самое время прочитать или перечитать этот роман, писать аннотацию на который здесь по меньшей мере смешно.

9. «Тень ветра», Руис Сафон

История начинается в Барселоне, где десятилетний мальчик находит старую книгу, тайну которой он будет разгадывать много лет. Его ждут самые разные проклятья, препятствия и встречи.

10. «Канун всех святых», Рэй Бредбери

Эту книгу стоит прочитать перед Хэллоуином, так как события развиваются именно в это время. В канун Хэллоуина исчезает один из членов компании ребят: прямо на их глазах его утаскивают в Неведомую страну. Друзья вынуждены побороть свои страхи и отправиться в спасательную экспедицию.