Ср, 16.09.2020
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Борис Тух
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  • Полиция ищет очевидцев смертельной аварии в Мяннику

Полиция ищет очевидцев смертельной аварии в Мяннику

Cегодня в 9:15 в центр тревоги сообщили о ДТП на четвертом километре шоссе Таллинн-Саку, в результате которого погиб управлявший автомобилем Volvo 37-летний мужчина.

По имеющейся сейчас информации, легковой автомобиль Volvo, двигавшийся из Таллинна в сторону Саку, по неизвестной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим в сторону Таллинна грузовым автомобилем Scania. Находившийся за рулем Volvo 37-летний мужчина погиб на месте. После столкновения грузик выехал с дороги. Получившего травмы 55-летнего водителя скорая доставила в больницу.

Оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Таави Кирсс сказал, что предварительной информации водитель Volvo не был пристегнут ремнем безопасности.

«Точные обстоятельства этого ДТП будут выяснены в ходе производства. Но следует помнить, что каждый водитель может сделать многое для повышения безопасности на дорогах. Обязательно надо использовать ремни безопасности и не отвлекаться на посторонние действия, чтобы все добрались до места назначения живыми и здоровыми», – сказал Кирсс.

Полиция просит всех, кто стал свидетелем этого ДТП, связаться с полицией по номеру 612 3000 в будние дни с 9 до 17 часов или написать на э-почту pohja.lmt@politsei.ee.

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