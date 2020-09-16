Полиция ищет очевидцев смертельной аварии в Мяннику

Cегодня в 9:15 в центр тревоги сообщили о ДТП на четвертом километре шоссе Таллинн-Саку, в результате которого погиб управлявший автомобилем Volvo 37-летний мужчина.
По имеющейся сейчас информации, легковой автомобиль Volvo, двигавшийся из Таллинна в сторону Саку, по неизвестной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим в сторону Таллинна грузовым автомобилем Scania. Находившийся за рулем Volvo 37-летний мужчина погиб на месте. После столкновения грузик выехал с дороги. Получившего травмы 55-летнего водителя скорая доставила в больницу.
Оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Таави Кирсс сказал, что предварительной информации водитель Volvo не был пристегнут ремнем безопасности.
«Точные обстоятельства этого ДТП будут выяснены в ходе производства. Но следует помнить, что каждый водитель может сделать многое для повышения безопасности на дорогах. Обязательно надо использовать ремни безопасности и не отвлекаться на посторонние действия, чтобы все добрались до места назначения живыми и здоровыми», – сказал Кирсс.
Полиция просит всех, кто стал свидетелем этого ДТП, связаться с полицией по номеру 612 3000 в будние дни с 9 до 17 часов или написать на э-почту pohja.lmt@politsei.ee.