Полиция ищет очевидцев смертельной аварии в Мяннику

По имеющейся сейчас информации, легковой автомобиль Volvo, двигавшийся из Таллинна в сторону Саку, по неизвестной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим в сторону Таллинна грузовым автомобилем Scania. Находившийся за рулем Volvo 37-летний мужчина погиб на месте. После столкновения грузик выехал с дороги. Получившего травмы 55-летнего водителя скорая доставила в больницу.

Оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Таави Кирсс сказал, что предварительной информации водитель Volvo не был пристегнут ремнем безопасности.

«Точные обстоятельства этого ДТП будут выяснены в ходе производства. Но следует помнить, что каждый водитель может сделать многое для повышения безопасности на дорогах. Обязательно надо использовать ремни безопасности и не отвлекаться на посторонние действия, чтобы все добрались до места назначения живыми и здоровыми», – сказал Кирсс.