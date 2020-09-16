Репортаж из MegaTivoli ⟩ Экстремальные аттракционы, иноязычные инструкторы и неутихающий шум

Воскресенье, около четырех часов дня. Певческое поле в Таллинне. Вместе с фотографом Ээро Вабамяги мы решили изучить расположившийся там Tivoli Tuur: чем поднимают настроение в гигантском парке аттракционов? Народу умеренно много: по площадке шныряют раздухарившиеся дети, за ними тащатся уставшие родители, да и влюбленные парочки выбрали для досуга экстрим, пишет Postimees.
Но экстрим заключается не только в каруселях. На площадке первым делом нас приветствует забивающий нос запах сахара и закладывающий уши шум. Рядом с каждым аттракционом установлены отдельные большие колонки, каждая из них играет свою музыку, в большинстве своем из плей-листа радиостанции Sky Pluss двухгодичной давности. Это как слушать разом десять неприятно врезающихся в уши концертов.
Кусающаяся цена на билеты
Раз уж пришел, первым делом возникает желание прокатиться на заметной с далекого расстояния разноцветной металлической трубе, коммерческое название которой звучит, как «Around the world», или «Вокруг света». Единственной информацией на эстонском языке оказалась табличка с надписью, что платить можно только наличными – банковскую карту можно смело оставлять дома. У работающей на аттракционе дамы, которая просит говорить по-английски, поинтересовался требованиями безопасности, которые нужно соблюдать? Дама жестом – мне по бедро будет – объяснила: «Если ты такого роста, то можешь идти». Показываю молоденькой продавщице в будке безымянный палец и даю восемь евро, в ответ получаю крошечный кусочек бумажки, с которым попадаю на карусель.
На карусели забирает мою бумажку и усаживает за металлическое ограждение наслаждающийся сырком Kinder Maxi King оператор. Поскольку на площадке видно, что многие аттракционы укреплены деревянными конструкциями, интересуюсь у дожевывающего сырок оператора, безопасно ли это мероприятие? Получаю ответ на ломанном английском: «Все безопасно, не беспокойтесь, наслаждайтесь поездкой». Поскольку в одиночку вокруг света не хочется, в пару получаю девочку, которая тоже верит: «Если раньше ничего не случилось, то и теперь не должно».
Больше думать некогда, карусель набирает ход, и мы поднимаемся на высоту в 60 метров. Стул интенсивно качается, ветер пытается сорвать пальто, а сердце замирает уже не первом витке. И не то, чтобы автор боялся высоты, но путешествие «Вокруг света» - это не самое простое дело. Когда первый страх прошел, получилось насладиться 360-градусной панорамой Таллинна, что отчасти оправдало цену на билет.
Оказавшись внизу, перекрикивая шум, пытаюсь выяснить, откуда приехали работники луна-парка. Ни об эстонцах, ни об украинцах не говорят. Пытаюсь разговориться с продавцами в билетных будках, каждый второй из которых нацепил на лицо маску недовольства жизнью. Первой моей ошибкой стало то, что я недостаточно громко кричу. Весь этот шум явно влияет и на уши продавцов, так что я не слышу их, а они не слышат меня. Работники, которые все, как один, хотят говорить по-английски, немногословны, или взглядом дают понять, чтобы я задавал поменьше вопросов.
Информацией о каруселях и парке делиться не хотят. И тут я понял, что эффективнее всего говорить на площадке на языке жестов. На части площадки со стороны Певческого поля, в качестве билетов начинают появляться и требования по безопасности. Так я, например, узнал, на самый жесткий аттракцион парка «Booster», на котором человека подбрасывают на огромную высоту, не пускают людей, рост которых превышает 190 сантиметров.
Живописная компания
Отправляюсь попробовать другой аттракцион – «Base Jumper», за который нужно заплатить всего пятерку. От инструктора слышу, что весь парк привезли из Амстердама. И он отшучивается на мои вопросы о безопасности: «Если не выпадешь, то точно безопасно».
За пять евро меня несколько минут швыряет и закручивает, оглушая звуками с «Формула-1», ощущаю, как во мне переворачиваются все внутренности. Наружу, к счастью, не выпадаю, но на сегодня экстрима достаточно.
На выходе из парка развлечений останавливаемся у последней веранды, где за деньги можно швырнуть мяч в кольцо. Инструктор говорит, что родом с российских просторов. «Тут есть люди из Польши, России, есть местные, много из Голландии, откуда доставлена техника», - говорит, отвечающий за баскетбольный мяч господин и предлагает попробовать свои силы у кольца. Один бросок стоит три евро, пробных бросков нет, поэтому страх не попасть значительно больше.
Принимаю вызов. В щиток попадаю, но самый дорогой в мире бросок мяча падением последнего в корзину не заканчивается. Ухожу с пропахшими сахаром и оглушенными шумом переживаниями, и без 16 евро. Но вернуться в редакцию с плюшевым медведем в руках нельзя.
Руководитель Tivoli Tuur Лаури Вийкна: работники не успевают выучить эстонский язык
- Как на аттракционах Tivoli Tuur обеспечена безопасность посетителей?
- Безопасность каруселей проверяет целый список учреждений. Прежде всего, карусель сертифицируется там, где она была произведена. В Эстонии их осматривает предприятие KIWA Inspecta, работу которого в свою очередь проверяет Департамент технического надзора. Карусели проверяют каждый раз, как их устанавливают. Кроме того, на площадке назначается один сертифицированный и обученный член команды, который следит за безопасностью на месте. Также у карусели есть логистическая книга, которую собственник карусели и работники просматривают каждый день. Следующим карусель проверяет сертифицированное предприятие, занимающееся электросистемами, а его работу в свою очередь Центр электроконтроля. Кроме того, на месте работает техник с категорией «А». Когда все установлено, аттракционы осматривает и Спасательный департамент. За 25 лет работы у нас был всего один несчастный случай, и никто не знает, по каким причинам это вообще произошло. В целом, карусели намного безопаснее езды на автомобиле.
- Почему можно платить только наличными деньгами?
- У каждой карусели свой собственник, у нас нет общей кассовой системы.
- На площадке не говорят по-эстонски, откуда родом работники парка развлечений?
- Собственники каруселей или их работники из Голландии. Мне постоянно приходится отвечать на дурацкий вопрос о том, что от работников каруселей требуют знания эстонского языка, но в Эстонии нет ни одной карусели. Привезенные из-за границы аттракционы доставляются сюда на два-три месяца, и меняются они практически каждый год. Люди же не могут за это время выучить эстонский язык. У нас пять касс, в каждой кассе работает человек, который владеет эстонским и русским языками. Также в парке всегда есть заведующий, которого приглашают, если у кого-то возникли вопросы. У касс есть инструкции, как поступать. Благодаря вирусу нам удалось получить для Эстонии такой мощный парк, поскольку в Голландии из-за большого показателя заражаемости они запрещены.
Советник технического отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Прийт Пощлин: жалоб не подавали
В отношении организованного на таллиннском Певческом поле предприятием Tivoli Tuur OÜ «МегаТиволи» и используемых там аттракционов жалоб никто не подавал.
В этом сезоне по поводу аттракционов к нам обращались только один раз. Обращение было связано с ремонтом аттракциона, проходившего при его установке в Тарту. Ремонт аттракциона не запрещен, но в зависимости от ремонта могут предъявляться особые требования к тому, кто его осуществляет.
При установке и использовании всех аттракционов нужно исполнять инструкции производителя. Аттракцион должен быть в рабочем состоянии и корректно установлен. Для определенного оборудования парка развлечений до начала сезона нужно провести аудит. Посетители должны исполнять инструкции организующего использование аттракциона лица. При закреплении ремня безопасности, поручней нужно убедиться в том, что они работают. В случае возникновения вопросов и сомнений в плане безопасности, нужно обратиться к лицу, организующему использование аттракциона. Безопасность можно обеспечить, соблюдая все требования, предъявляемые к использованию конкретного оборудования.