Репортаж из MegaTivoli ⟩ Экстремальные аттракционы, иноязычные инструкторы и неутихающий шум

Живописная компания

Отправляюсь попробовать другой аттракцион – «Base Jumper», за который нужно заплатить всего пятерку. От инструктора слышу, что весь парк привезли из Амстердама. И он отшучивается на мои вопросы о безопасности: «Если не выпадешь, то точно безопасно».

За пять евро меня несколько минут швыряет и закручивает, оглушая звуками с «Формула-1», ощущаю, как во мне переворачиваются все внутренности. Наружу, к счастью, не выпадаю, но на сегодня экстрима достаточно.

На выходе из парка развлечений останавливаемся у последней веранды, где за деньги можно швырнуть мяч в кольцо. Инструктор говорит, что родом с российских просторов. «Тут есть люди из Польши, России, есть местные, много из Голландии, откуда доставлена техника», - говорит, отвечающий за баскетбольный мяч господин и предлагает попробовать свои силы у кольца. Один бросок стоит три евро, пробных бросков нет, поэтому страх не попасть значительно больше.

Принимаю вызов. В щиток попадаю, но самый дорогой в мире бросок мяча падением последнего в корзину не заканчивается. Ухожу с пропахшими сахаром и оглушенными шумом переживаниями, и без 16 евро. Но вернуться в редакцию с плюшевым медведем в руках нельзя.

Руководитель Tivoli Tuur Лаури Вийкна: работники не успевают выучить эстонский язык

Лаури Вийкна ФОТО: Sander Ilvest

- Как на аттракционах Tivoli Tuur обеспечена безопасность посетителей?

- Безопасность каруселей проверяет целый список учреждений. Прежде всего, карусель сертифицируется там, где она была произведена. В Эстонии их осматривает предприятие KIWA Inspecta, работу которого в свою очередь проверяет Департамент технического надзора. Карусели проверяют каждый раз, как их устанавливают. Кроме того, на площадке назначается один сертифицированный и обученный член команды, который следит за безопасностью на месте. Также у карусели есть логистическая книга, которую собственник карусели и работники просматривают каждый день. Следующим карусель проверяет сертифицированное предприятие, занимающееся электросистемами, а его работу в свою очередь Центр электроконтроля. Кроме того, на месте работает техник с категорией «А». Когда все установлено, аттракционы осматривает и Спасательный департамент. За 25 лет работы у нас был всего один несчастный случай, и никто не знает, по каким причинам это вообще произошло. В целом, карусели намного безопаснее езды на автомобиле.

- Почему можно платить только наличными деньгами?

- У каждой карусели свой собственник, у нас нет общей кассовой системы.

- На площадке не говорят по-эстонски, откуда родом работники парка развлечений?

- Собственники каруселей или их работники из Голландии. Мне постоянно приходится отвечать на дурацкий вопрос о том, что от работников каруселей требуют знания эстонского языка, но в Эстонии нет ни одной карусели. Привезенные из-за границы аттракционы доставляются сюда на два-три месяца, и меняются они практически каждый год. Люди же не могут за это время выучить эстонский язык. У нас пять касс, в каждой кассе работает человек, который владеет эстонским и русским языками. Также в парке всегда есть заведующий, которого приглашают, если у кого-то возникли вопросы. У касс есть инструкции, как поступать. Благодаря вирусу нам удалось получить для Эстонии такой мощный парк, поскольку в Голландии из-за большого показателя заражаемости они запрещены.