В Эстонии подтверждено 36 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных тестов поступило из Ида-Вирумаа, где заразилось 19 человек. В Харьюмаа добавилось десять, в Ляэне-Вирумаа — два, в Вырумаа, в Тартумаа и на Сааремаа — по одному новому случаю. В двух случаях информация о больных в Регистре народонаселения отсутствует.

Из десяти новых случаев в Харьюмаа (все в Таллинне) в двух случаях речь идет о тесном контакте с другими инфицированными. Еще в одном случае положительный тест выявлен у прибывшего на стационарное лечение человека. Обстоятельства других случаев заражения сейчас устанавливаются.

В двух случаях, установленных с 14 по 15 сентября, вирус был привезен из-за рубежа (Тунис и Франция), в пяти случаях заражение произошло при тесном контакте с другими носителями вируса.

Всего под наблюдением Пыхьяского отделения находятся шесть активных очагов, из которых с очагом футбольного клуба Nõmme Kalju связано 17, с очагом вечеринки в Ülemiste City – десять, с очагом Gourmet Coffee – 23, и с так называемым музыкальном очагом – семь человек. Со вспышкой заболевания на рабочем месте связаны восемь случаев. Вспышка в Таллиннском детсаду Мянни затронула восемь человек.

Всего под наблюдением Пыхьяского отделения Департамента здоровья находится 1139 человек, из которых заболели 190.

Из 19 новых случаев в Ида-Вирумаа 12 связаны с тесными контактами с носителями вируса. Что касается одного случая в Ляэне-Вирумаа, то речь идет о солдате из Тапа. Обстоятельства других заражений устанавливаются. Идаское региональное отделение работает с семью активными вспышками, самая крупная из которых связана с шахтой «Эстония» (57). Со вспышкой заболевания, завезенной из Великобритании, связано 16 человек, с очагом на шахте «Оямаа» – девять и с очагом в Вируской тюрьме – пять заболевших человек. На сегодняшний день со вспышкой на рабочем месте в Кохтла-Ярве связаны девять человек. Со вспышкой на работе в Силламяэ связаны 11 человек. Вспышка в кругу знакомых охватила 15 человек. Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся 348 человек, из которых заболел 90.

В двух случаях в Тартумаа и Вырумаа речь идет о тесных контактах с другими коронапозитивными. В настоящий момент в Лыунаском регионе четыре вспышки — день рождения в Выру (22) и путешествие в Италию (девять больных), вспышка в крушу друзей (пять человек) и вспышка Орава (шесть человек). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с распространением коронавируса находятся 315 человека, из которых больны 46.

По данным Регистра народонаселения, на Сааремаа добавился один положительный тест, источника заражения устанавливается. Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения 34 человека, из них заразились девять.