В Эстонии подтверждено 36 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 432 теста на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 36 проб дали положительный результат.
Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных тестов поступило из Ида-Вирумаа, где заразилось 19 человек. В Харьюмаа добавилось десять, в Ляэне-Вирумаа — два, в Вырумаа, в Тартумаа и на Сааремаа — по одному новому случаю. В двух случаях информация о больных в Регистре народонаселения отсутствует.
Из десяти новых случаев в Харьюмаа (все в Таллинне) в двух случаях речь идет о тесном контакте с другими инфицированными. Еще в одном случае положительный тест выявлен у прибывшего на стационарное лечение человека. Обстоятельства других случаев заражения сейчас устанавливаются.
В двух случаях, установленных с 14 по 15 сентября, вирус был привезен из-за рубежа (Тунис и Франция), в пяти случаях заражение произошло при тесном контакте с другими носителями вируса.
Всего под наблюдением Пыхьяского отделения находятся шесть активных очагов, из которых с очагом футбольного клуба Nõmme Kalju связано 17, с очагом вечеринки в Ülemiste City – десять, с очагом Gourmet Coffee – 23, и с так называемым музыкальном очагом – семь человек. Со вспышкой заболевания на рабочем месте связаны восемь случаев. Вспышка в Таллиннском детсаду Мянни затронула восемь человек.
Всего под наблюдением Пыхьяского отделения Департамента здоровья находится 1139 человек, из которых заболели 190.
Из 19 новых случаев в Ида-Вирумаа 12 связаны с тесными контактами с носителями вируса. Что касается одного случая в Ляэне-Вирумаа, то речь идет о солдате из Тапа. Обстоятельства других заражений устанавливаются. Идаское региональное отделение работает с семью активными вспышками, самая крупная из которых связана с шахтой «Эстония» (57). Со вспышкой заболевания, завезенной из Великобритании, связано 16 человек, с очагом на шахте «Оямаа» – девять и с очагом в Вируской тюрьме – пять заболевших человек. На сегодняшний день со вспышкой на рабочем месте в Кохтла-Ярве связаны девять человек. Со вспышкой на работе в Силламяэ связаны 11 человек. Вспышка в кругу знакомых охватила 15 человек. Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся 348 человек, из которых заболел 90.
В двух случаях в Тартумаа и Вырумаа речь идет о тесных контактах с другими коронапозитивными. В настоящий момент в Лыунаском регионе четыре вспышки — день рождения в Выру (22) и путешествие в Италию (девять больных), вспышка в крушу друзей (пять человек) и вспышка Орава (шесть человек). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с распространением коронавируса находятся 315 человека, из которых больны 46.
По данным Регистра народонаселения, на Сааремаа добавился один положительный тест, источника заражения устанавливается. Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения 34 человека, из них заразились девять.
Департамент здоровья подчеркивает: поскольку близким контактом считается ситуация, когда люди находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров дольше, чем 15 минут, идти на встречу больным — верный способ заразить своих друзей. Часто люди часами сидят в закрытом помещении и громко разговаривают.
Последнее помогает частицам вируса еще лучше распространяться.
Участникам мероприятий непременно стоит установить на свои телефоны приложение HOIA, которое помогает более точно устанавливать возможные близкие контакты.
Госпитализировано 20 человек
По состоянию на утро 16 сентября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализировано 20 человек, два пациента находятся на искусственной вентиляции легких. За сутки выписали одного человека и еще троих перевели из Ида-Вируской центральной больницы в другое медучреждение. Кроме того, было открыто пять новых историй болезни с COVID-19.
На сегодня в больницах завершено 423 случая заболевания COVID-19 у 410 человек.
По состоянию на 14 сентября выздоровели 2 318 человек. Из них истории болезни 1 748 человек (76,7%) завершены, у 540 человек (23,3%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 25,66.
Всего в Эстонии сделано более 177 000 первичных тестов, из них 2756 , т.е. 1,55 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Как остановить распространение коронавируса?
- Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.
- В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
- По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
- Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.
- Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
- Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.
- Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
- При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
- Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее www.hoia.me.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
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