Глава Союза турфирм: коронавирус отбросил эстонский турсектор на пять лет назад

"В прошлом году строились планы, планы развития, инвестиционные планы - от нового судна Tallink до новых ИТ-решений в очень многих турфирмах. Оптимизм и надежды были очень большие, в том числе и у моих предприятий", - сказал Пруули во вторник в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV.

По его оценке, в ближайшие годы на повторение такой ситуации лучше не рассчитывать: "В перспективе двух-пяти лет, я боюсь, что мы [должны быть] реалистами, такого туристического бума мы не увидим". Пруули также считает, что правительству следует оказать поддержку сектору - как это, например, делают в Литве, Финляндии, Германии и Франции.