Сегодня начался Городской фестиваль русской культуры 9FEST

В этом году основные мероприятия фестиваля будут связаны с именами трех личностей, оставивших свой след в истории Таллинна – это оперный певец Георг Отс, 100-летие со дня рождения которого мы отметили в этом году; наш соотечественник, русский мореплаватель адмирал Иван Крузенштерн, а также полководец и святой Русской православной церкви Александр Невский, которому посвящен столичный православный кафедральный собор.

Как отметил мэр Таллинна Михаил Кылварт, несмотря на непростую эпидемическую ситуацию в столице, городские власти делают все возможное для того, чтобы культурная жизнь в городе не замерла.

«Русская культура Эстонии имеет глубокие исторические корни, на разных этапах она оказывала влияние на развитие науки, искусства и просвещения. Как мне кажется, очень важно сохранять память об этом, не только передавая подрастающим поколениям знания, но и предоставляя возможность познакомиться с этими аспектами культуры всем заинтересованным жителям нашей многонациональной столицы, - подчеркнул мэр. – Однако сегодня нельзя забывать об опасностях, связанных с активным распространением в Таллинне вируса COVID-19, поэтому на мероприятиях следует уделить особое внимание профилактическим мерам. Именно поэтому большой упор в программе сделан на онлайн-мероприятия, и верю, что это даст участникам не только интересный опыт, но и новые знания».

В рамках Городского фестиваля русской культуры 9Ѣ FEST будет организовано множество мероприятий, ориентированных на самый широкий круг интересов. Русский музей предложит цикл экскурсий, связанных с легендами, событиями или историческими фактами из жизни Александра Невского и Ивана Крузенштерна (https://www.linnamuuseum.ee/ru/vene-muuseum-ru/gorodskoj-festival-russkoj-kultury-9-fest-v-tallinnskom-russkom-muzeje/). Пройдут экскурсии по православным приходам (https://docs.google.com/forms/d/1L5oVm1FjGDotD12gCHsIFoejuRhXyygx3-y0-qVpico/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR3VaXRhRoRG3_EvfAbU-BLSDfvc8NMm6m7ngOfJUYKRkLKpPjh6-02Sgzg). На экскурсиях будут соблюдены все меры безопасности, в том числе все участники получат защитные маски.

Посвященный столетию со дня рождения Георга Отса концерт состоится 24 октября в 18:00 в Центре русской культуры. Прозвучат известные оперные арии, романсы и песни русских композиторов из репертуара Георга Отса в исполнении Э. Томана, П. Балакина, А. Некрасова, В. Резниченко и В. Игнатова.

Городской Фестиваль русской культуры проводится городом Таллинн в четвертый раз. В 2013 году состоялся фестиваль VDRUG. После ребрендинга название фестиваля стало соответствовать ежегодной основной теме мероприятий: в 2016 году он состоялся под названием ОпѢ FEST, в 2018 по случаю 100-летия Эстонской Республики фестиваль вышел под именем 100Ѣ FEST. 2020 год - это год цифровой культуры, которая оказывает огромное влияние на образование, развитие современной культуры, развитие и сохранение культурного наследия. В e-Эстонии благодаря возможностям цифровой культуры организуются вернисажи, фестивали, сохраняются для экспозиции бесценные памятники искусства.