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В середине июля финские ученые обнаружили на дне Балтийского моря потрясающую находку - голландское грузовое судно, построенное, по оценкам специалистов, примерно 400 лет назад. По их словам, это самая загадочная находка последних 85 лет.

16 июля этого года члены финского объединения любителей дайвинга и истории Badewanne, ищущие затонувшие на Балтике боевые корабли двух мировых войн, совершили очередное погружение в горловине Финского залива, в месте, где эхолот показал на дне какое-то небольшое судно.

На 85-метровой глубине их ждал самый большой сюрприз за годы работы.

«Мы пришли в изумление, когда вместо минного тральщика или шхуны увидели практически целый голландский флейт!» - рассказал Би-би-си участник группы, морской биолог Юха Флинкман.

В первой половине XVII века грузовые суда этого типа звались «королями балтийской торговли».

Флинкман и его коллеги предполагают, что судну, должно быть, лет четыреста.

В июле 2019 года при прокладке подводного газопровода по дну Ботнического залива был найден еще более старый деревянный корабль, современник Колумба - и тоже превосходно сохранившийся!

Пошли на дно целыми

Обе находки объединяет загадочность.

На кораблях нет ни останков экипажей, ни грузов. В те времена морским судам не всегда давали имена и уж точно не писали их на борту, так что установить точное время постройки, владельцев и маршруты тоже не представляется возможным.

«По конструкции можно судить, что наш корабль - голландский. Мы не знаем ни порта его назначения в восточной Балтике, ни шел ли он "туда" или "обратно"», - говорит Флинкман.

Но главное - неизвестна причина их гибели. Повреждений на корпусах нет. У корабля, найденного в 2019 году, сохранились и мачты, у второго они валяются рядом на дне. Но случилось это, как считают в Badewanne, в результате траления моря в XX веке.

Природный холодильник

Зато сохранности обоих кораблей имеется правдоподобное объяснение.

Холодная и бедная кислородом и слабо соленая балтийская вода неблагоприятна для морских организмов, которые, прежде всего, и разрушают затонувшие деревянные суда.

Балтика в этом смысле уникальна. В остальных морях и океанах затонувший деревянный корабль за несколько десятилетий либо полностью сгнивает, либо уходит в донный грунт.

Уникальные памятники

«Трал нанес лишь небольшой ущерб, - восхищается Юха Флинкман. - Он, вероятно, прошел от носа к корме, повредив лишь такелаж и типичную для флейтов высокую кормовую надстройку, да и то детали лежат рядом на дне. Вся обшивка на месте».

«Затонувший корабль обладает всеми типичными особенностями флейта, включая конструкцию кормы. Похоже, что это образец раннего дизайна. Он дает уникальную возможность изучить развитие данного типа кораблей, ставшего инструментом тогдашней глобализации», - прокомментировал находку профессор морской археологии Стокгольмского университета Никлас Эриксон.

Первый корабль сохранился еще лучше. Осталась на месте даже шлюпка.

«В мире неизвестно ни одно судно той эпохи в таком же состоянии. Есть и древнее, но то просто доски и металлические части, а не целые корабли с мачтами и якорями», - заявил изучавший его профессор Родриго Пачеко-Руиз.

Вместительные и демократичные

В XVII веке в балтийской торговле господствовал голландский флот, а его главной «рабочей лошадкой» был флейт - трехмачтовый корабль с прямыми парусами, длиной до 40 метров и вместимостью 350-400 тонн.

Флейты были новым словом в кораблестроении - по трем причинам.

Во-первых, на балтийских флейтах впервые перестали устанавливать пушки, что резко увеличило грузоподъемность. Фактически, было положено начало четкому делению флота на боевой и торговый.

Во-вторых, ряд новинок в устройстве такелажа и управлении парусами уменьшил численность экипажа.

В-третьих, на флейтах капитан, боцман и кок не имели отдельных кают, а жили в общем кубрике позади грот-мачты и питались за одним столом с командой. Это, опять же, давало экономию места, но было необычно для эпохи, когда в обществе и особенно в морской службе царил иерархический дух.

Badewanne и финское Агентство по культурному наследию собираются продолжить поиски на морском дне.