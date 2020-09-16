Ср, 16.09.2020
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Андрей Канте
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Футбольный сезон в Германии начнется с болельщиками на трибунах

Футбол.

ФОТО: Tairo Lutter

Командам всех дивизионов чемпионата Германии по футболу разрешили заполнять трибуны домашних стадионов на матчах на двадцать процентов, пишет Newsru.

Власти федеральных земель согласовали единые правила посещения спортивных сооружений. В то же время отмечается, что трибуны вновь закроют, если за семь дней коронавирусом заразятся более 35 человек на 100 000 жителей страны.

Немецкие клубы доигрывали сезон при закрытых трибунах. Чемпионом Бундеслиги в восьмой раз подряд стала мюнхенская "Бавария", которая позднее выиграла Лигу чемпионов.

Элитный дивизион чемпионата Германии стартует 18 сентября.

На 15 сентября в Германии зафиксировано свыше 265 тыс случаев заражения коронавирусом , более 235 тыс жителей страны победили инфекцию, 9367 человек не смогли побороть болезнь.

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