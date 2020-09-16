В ноябре в Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне начинается организованный вывоз мусора

Для того, чтобы все бытовые отходы были вывезены, необходимо заключить новый договор о вывозе мусора с фирмой Eesti Keskkonnateenused AS.

С 1 ноября в ласнамяэских округах 10, 11 и 12 к оказанию услуги по организованному вывозу мусора приступает Eesti Keskkonnateenused AS. Срок действия договоров, заключенных округами 11 и 12 с Таллиннским центром отходов и договоры, заключенные округом номер 10 с произвольно выбранными фирмами по вывозу отходов, истекают 31 октября. Для того, чтобы бытовые отходы вывозились и в дальнейшем, жильцам, квартирным товариществам, а также предприятиям нужно заключить новый договор по вывозу мусора с предприятием Eesti Keskkonnateenused AS. Виды вывозимых отходов следующие: смешанные бытовые отходы, бумага и картон, биоразлагаемые отходы и крупногабаритный мусор.

«Организованный вывоз отходов помогает сделать еще один шаг на пути к экологичному городу и мотивирует ласнамяэсцев больше задумываться о сортировке мусора, - пояснил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. – Одно из крупнейших изменений, которое повлечет за собой новый порядок - двукратное снижение стоимости утилизации биоразлагаемых отходов. Также для клиентов сохранится бесплатный вывоз бумаги и картона. Это еще раз подчеркивает то, что экологичный стиль жизни не всегда означает расходы и может быть эффективным с экономической точки зрения».

В округах 6 и 7 района Пыхья-Таллинн с 1 ноября этого года к оказанию услуги организованного вывоза мусора также приступит Eesti Keskkonnateenused AS.

«Организованный вывоз мусора поддерживает сортировку отходов и увеличивает количество собираемого по видам мусора, - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. – Если район обслуживает одно предприятие по вывозу мусора, это дает возможность предложить более качественное обслуживание клиентов и персональный подход. Владельцы частных домов, квартирные товарищества и предприятия смогут договориться об объеме предоставляемой услуги, частоте вывоза мусора и сроке действия договора».

Действующие сейчас в порядке исключения льготы по вывозу отходов или же совместное пользование контейнерами для мусора упраздняются с 1 ноября. Для того, чтобы снова их получить, необходимо подать новое ходатайство в районные управы Ласнамяэ и Пыхья-Таллинна, это можно сделать здесь: https://www.tallinn.ee/rus/Teenus-Razreshenie-na-nevyvoz-otbrosov. Владельцы недвижимости, освобожденной от организованного вывоза мусора на основании Закона об отходах, не обязаны заключать новый договор.

С 1 октября договор о вывозе мусора можно заключить в среде самообслуживания http://www.keskkonnateenused.ee/avaleht (там же имеется прейскурант) или в конторе Eesti Keskkonnateenused AS (ул. Артелли, 15).

Договор о вывозе мусора также можно заключить в управах районов Пыхья-Таллинн (ул. Нийне, 2) и Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) по понедельникам 5, 12, 19 и 26 октября с 14 до 17 часов. Всем, чьи данные находятся в регистре, по указанным в контактных данных адресам в октябре будут высланы предварительно заполненные договоры.

Договор об организованном вывозе отходов в Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне был заключен между Таллиннским департаментом предпринимательства и предприятием Eesti Keskkonnateenused AS на пять лет. Информацию о возможностях вывоза отходов упаковки можно получить на домашней странице Таллинна: www.tallinn.ee/est/keskkond/pakendipunktid.