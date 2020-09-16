Ср, 16.09.2020
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Петер Зашев

Учителя добиваются повышения минимальной зарплаты до 1428 евро

Кошелек.

ФОТО: Caro / Klaus Westermann/Caro / Klaus Westermann

Союз работников образования Эстонии (EHL) хочет, чтобы в 2021 году минимальная зарплата учителей выросла как минимум до 1428 евро.

В понедельник EHL обратился к премьер-министру Юри Ратасу, министру образования и науки Майлис Репс и исполнительному директору Эстонского союза городов и волостей Вейкко Лухалайду с предложением начать переговоры о минимальной зарплате учителей на 2021 год.

«С учетом реальной ситуации, в которой рабочая нагрузка учителей существенно выросла из-за пандемии COVID-19, сейчас самое время привести зарплату учителей в соответствие с требованиями и ожиданиями от профессии», - написал в обращении председатель союза Реэмо Вольтри.

В этой связи EHL предлагает поднять минимальную ставку зарплаты учителей в 2021 году до прогнозируемой средней зарплаты в стране, то есть как минимум до 1428 евро и привести среднюю зарплату учителя в соответствие со средней зарплатой работников высшего образования — с учетом летнего экономического прогноза она составит в 2021 году 1674 евро в месяц.

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