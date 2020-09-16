Учителя добиваются повышения минимальной зарплаты до 1428 евро

В понедельник EHL обратился к премьер-министру Юри Ратасу, министру образования и науки Майлис Репс и исполнительному директору Эстонского союза городов и волостей Вейкко Лухалайду с предложением начать переговоры о минимальной зарплате учителей на 2021 год.

«С учетом реальной ситуации, в которой рабочая нагрузка учителей существенно выросла из-за пандемии COVID-19, сейчас самое время привести зарплату учителей в соответствие с требованиями и ожиданиями от профессии», - написал в обращении председатель союза Реэмо Вольтри.

В этой связи EHL предлагает поднять минимальную ставку зарплаты учителей в 2021 году до прогнозируемой средней зарплаты в стране, то есть как минимум до 1428 евро и привести среднюю зарплату учителя в соответствие со средней зарплатой работников высшего образования — с учетом летнего экономического прогноза она составит в 2021 году 1674 евро в месяц.