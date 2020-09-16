Матч-реванш между Поветкиным и Уайтом намечен на 21 ноября

Первый бой между Поветкиным и Уайтом прошел 22 августа в британском Брентвуде и завершился победой Русского Витязя нокаутом в пятом раунде.

После поражения Уайт решил воспользоваться своим правом на матч-реванш, чтобы вернуть себе позицию обязательного претендента на титул WBC.

В условиях пандемии Хирн проводит бои на закрытой территории вокруг особняка в Брентвуде, где располагается штаб-квартира его компании. Все поединки, которые там состоялись, прошли с соблюдением необходимых мер безопасности.

Александр Поветкин, которому 2 сентября исполнился 41 год, выиграл на профессиональном ринге 36 боев (24 из них нокаутом), один завершил вничью и два проиграл. На счету 32-летнего Уайта 27 побед (18 - нокаутом) и два поражения.