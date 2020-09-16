На подходе новые ограничения: Таллинн намерен обуздать ночную жизнь в столице

«Хотя ситуация по-прежнему тревожная, это все же хорошее время, чтобы создать правовые рамки и дать развлекательным заведениям четкое представление о том, какой будет ситуация, когда кризис закончится», - сказал председатель Таллиннского горсобрания Тийт Терик (Центристская партия).

Он добавил, что эта тема актуальна с начала 2000-х годов, и это, конечно, не прихоть некоторых политиков, город строит свои планы на статистике и рекомендациях полиции, а также на ожиданиях людей.

«Доступность алкоголя в ночное время - это не право человека, эта сфера фактически должна регулироваться по всей стране. В случае Таллинна речь идет не о полном запрете, а об ограничении на несколько часов ночью», - сказал Терик.

Председатель фракции реформистов в Таллиннском горсобрании Кристен Михал заявил, что весной отказались от неправильного решения, а теперь идут вперед так, как будто ничего не произошло. Он намерен предложить на заседании горсобрания вместо ограничений создать место ночного мэра по примеру многих городов мира.

По словам Михала, это может быть, например, представитель индустрии развлечений или бывший начальник полиции, обладающий властью и знающий о проблемах. «Ночной мэр занимался бы вопросами обеспечения безопасности на ночных улицах, а также тем, как обеспечить ночной покой жителей таким образом, чтобы ночные клубы не должны были прекращать деятельность. В проекте перечислены отдельные бары, которые вызывают проблемы в данной области. Необязательно всех за них наказывать. В случае необходимости эти отдельные учреждения могут быть временно закрыты», - сказал Михал.

По словам Терика, борьба с отдельными нарушителями результатов не дала. «Например, город подал в суд на десять компаний в так называемом Бермудском треугольнике в Старом городе и выиграл, но это не сработало, потому что очень легко обанкротить компанию, проигравшую в суде, и продолжить деятельность в том же место в качестве новой фирмы», - сказал председатель горсобрания.

Согласно проекту, продажа алкоголя для потребления на месте в ночь перед рабочими днями была бы запрещена с двух до шести часов, в ночь перед субботой и воскресеньем - с трех до семи часов. В казино и ночных клубах ограничение вступит в силу на час позже, то есть с трех и четырех часов соответственно. В качестве нововведения проект подробно определяет понятие ночного клуба, поскольку при установлении ограничений, вызванных коронавирусом, выяснилось, что нигде в эстонском законодательстве нет слова «ночной клуб». Ограничения, вероятно, вступят в силу следующей осенью.