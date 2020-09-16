Одна из эстонских волостей ввела ограничения времен чрезвычайного положения

Известно, что два жителя волости Пейпсияэре заразились коронавирусом. Один из них работает на пограничном кордоне Варнья, а второй — на заправке Olerex в Алатскиви. Сейчас все сотрудники этой заправки находятся дома.

Вчера заправка была продезинфицирована и вновь открыта. К работе приступили другие сотрудники Olerex.

У двух зараженных несколько десятков близких контактов. Все они должны сдать тест на коронавирус.

«Мы не можем повторить то, что весной случилось на Сааремаа», - сказал волостной старейшина Александр Широков. Он добавил, что очереди на сдачу анализов длинные и Департамент здоровья отправил на тестирование несколько десятков жителей волости. «В течение пары дней станут известны результаты», - добавил он.

Совместно с Департаментом здоровья во вторник на внеочередном заседании волостная управа Пейпсияэре ввела на две недели жесткие ограничения.

С сегодняшнего дня и до конца сентября в волости Пейпсияэре запрещено проводить общественные мероприятия, вновь вводится правило 2+2. Весь обслуживающий персонал должен носить маски. В общественном транспорте волости пассажиры должны носить маски.

Жесткие ограничения касаются города Калласте. Если среди учеников Калласте были люди, находившиеся в близком контакте с зараженными, дети должны на две недели перейти на дистанционное обучение. Закрыты молодежный центр Калласте и расположенная там же выставка Ajareis nõukogude argipäeva.

Также в Калласте закрыты стадион и детская площадка, запрещена уличная торговля.

По рекомендации Департамента здоровья пока ограничения будут действовать до конца сентября. Но волостной старейшина подтвердил, что при необходимости они будут ужесточаться каждый день. «Мы должны быть всегда на связи с Департаментом здоровья и вести себя в соответствии с его рекомендациями», - заключил он.