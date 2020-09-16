Полиция ищет 16-летнего Артема: он может быть в Таллинне

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 16-летнего Артема, который может находится в Таллинне.
Вчера, 15 сентября, мать мальчика сообщила в полицию, что его 16-летний сын уехал из Нарвы в Таллинн и неизвестно, где он находится.
Последний раз мать говорила с сыном по телефону прошлой ночью, когда он позвонил с чужого номера и сообщил, что нашел работу в Таллинне. После звонка юноша ушел от человека, по телефону которого звонил. К сожалению, собственного телефона у Артема нет.
Молодежный полицейский Нарвской полиции Яана Линно говорит, что полученная на данный момент информация указывает на то, что Артем может находиться в Таллинне на улице Сыле или в районе Старого города. «Мы отправили личное описание Артема коллегам в Таллинне, и мы проверяем возможные места, где он может находиться», - добавила Линно.
Рост Артема 170 см, он худощавого телосложения, у него светлые волосы. К сожалению, об одежде информации нет.
Если кто-нибудь видел соответствующего описанию молодого человека или знает, где он может быть, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.