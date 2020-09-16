Кийк: мы не должны допустить, чтобы Финляндия закрылась от нас так же, как Латвия

Ирина Донченко рассказала, что заболеваемость растет не только в Эстонии, но по всей Европе и в мире. И все факты показывают, что рост продолжится. Однако остановить распространение можем мы сами, если будем соблюдать необходимые меры - дистанцию и мытье рук.

Танель Кийк отметил, что наша основная задача сейчас - избежать введения со стороны Финляндии тех ограничений, которые ввела Латвия. Для этого нужно принимать меры. Какие? Этот вопрос будет обсуждаться на завтрашнем заседании правительства. Люди же могли бы подумать над своим поведением. Очень много заражений появляется после семейных праздников: правительство не может запретить семьям встречаться, но ни один праздник не стоит того, чтобы потом болеть всей семьей.