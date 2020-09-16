Глава Еврокомиссии: произошедшее с Навальным иллюстрирует то, как ведет себя РФ на мировой арене

Произошедшее с российским оппозиционером Алексеем Навальным стало еще одним проявлением того подхода, которого придерживается Россия на мировой арене, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Тем, кто выступает за более тесные отношения с Россией, я хочу сказать, что отравление Алексея Навального при помощи химического вещества - это не разовый случай", - сказала фон дер Ляйен, выступая в среду в Европарламенте.
Она отметила, что подобным образом Россия вела себя в ситуации с Грузией, Украиной, отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери. Также она обвинила РФ во вмешательстве в выборы в других странах.
"И эта тенденция не меняется, и никакой газопровод ("Северный поток-2" - ИФ) не изменит этого", - добавила глава Еврокомиссия.
Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.
2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию Бундесвера объявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года.
7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал ранее готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отмечал, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. "Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время получим от наших германских коллег данные, которые позволили им сделать вывод, что это отравление. Это существенно поможет в установлении причин произошедшего", - заявил Песков журналистам 9 сентября.
В свою очередь в МИД РФ заявляли, что отсутствие данных по Навальному от властей Германии не позволяет российским правоохранительным органам задействовать процессуальные механизмы по установлению обстоятельств происшедшего.
9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.