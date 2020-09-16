Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе

После Олимпиады-2018, где Евгения выиграла две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она перешла к Брайану Орсеру и стала тренироваться в Торонто.

В прошлом году Медведева выиграла бронзу на чемпионате мира. Также среди ее наград золото (2016, 2017) и серебро (2018) чемпионата Европы, золото (2016, 2017) и бронза (2015) чемпионата России, а также золото финала Гран-при (2015, 2016).