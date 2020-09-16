Ср, 16.09.2020
Неэстонцы – не слизни. Мы такие же люди, такие же местные жители, такие же налогоплательщики, как те, кто родился «с хорошим стартовым пакетом». Яна Тоом
Яна Тоом
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Власти Таллинна: мы готовы к красному сценарию, но ввести его может только государство

Власти Таллинна: мы готовы к красному сценарию, но ввести его может только государство

Коронавирус.

ФОТО: Tairo Lutter

Сегодня прошла пресс-конференция Таллиннской городской управы, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс и старший инспектор Северного регионального отдела Департамента здоровья Наталья Выжелевская.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт еще раз напомнил, что город пытается предотвратить худшее развитие событий с распространением коронавируса, поэтому уже сейчас в профилактических целях отменены традиционные крупные мероприятия - фестиваль света и День без автомобиля: "Тут важен и момент завершения мероприятий, когда люди концентрируются на выходе. Это и нагрузка на общественный транспорт, где может происходить в этот момент распространение вируса".

Также он напомнил, что частичное дистанционное обучение введено для того, чтобы избежать перехода на полное дистанционное обучение: "Мы видим, что наши меры себя оправдали. Когда мы принимали решение, не было ни одного зараженного в школах. Сейчас мы имеем зараженных в двух муниципальных школах, двух частных школах и трех детских садах".

Представитель Департамента здоровья Наталья Выжелевская добавила, что активные таллиннские очаги все еще поставляют новых зараженных. Футбольный клуб "Нымме-Калью" и сам поставляет новых больных, а теперь стали появляться зараженные и в других клубах, с которыми играли футболисты "Калью". 

В Лаэнемереской гимназии от ученика заразился и учитель. В остальных школах и детских садах ситуация тоже не самая стабильная - появляются новые зараженные. Однако Выжелевская настроена оптимистически, поскольку все удается держать под контролем: работники департамента устанавливают источники заражения и берут на карандаш и зараженных, и их близких контактеров. 

А Лаури Лаатс напомнил, что начинается тур семинаров для квартирных товариществ. Пока все планы на проведение мероприятий остаются в силе, можно записываться. Если же ситуация с коронавирусом еще больше активизируется, то какие-то мероприятия могут быть отменены. 

Rus.Postimees вел прямую трансляцию, текстовую расшифровку и видео на русском языке можно посмотреть ниже.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back