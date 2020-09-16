Власти Таллинна: мы готовы к красному сценарию, но ввести его может только государство

Сегодня прошла пресс-конференция Таллиннской городской управы, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс и старший инспектор Северного регионального отдела Департамента здоровья Наталья Выжелевская.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт еще раз напомнил, что город пытается предотвратить худшее развитие событий с распространением коронавируса, поэтому уже сейчас в профилактических целях отменены традиционные крупные мероприятия - фестиваль света и День без автомобиля: "Тут важен и момент завершения мероприятий, когда люди концентрируются на выходе. Это и нагрузка на общественный транспорт, где может происходить в этот момент распространение вируса".
Также он напомнил, что частичное дистанционное обучение введено для того, чтобы избежать перехода на полное дистанционное обучение: "Мы видим, что наши меры себя оправдали. Когда мы принимали решение, не было ни одного зараженного в школах. Сейчас мы имеем зараженных в двух муниципальных школах, двух частных школах и трех детских садах".
Представитель Департамента здоровья Наталья Выжелевская добавила, что активные таллиннские очаги все еще поставляют новых зараженных. Футбольный клуб "Нымме-Калью" и сам поставляет новых больных, а теперь стали появляться зараженные и в других клубах, с которыми играли футболисты "Калью".
В Лаэнемереской гимназии от ученика заразился и учитель. В остальных школах и детских садах ситуация тоже не самая стабильная - появляются новые зараженные. Однако Выжелевская настроена оптимистически, поскольку все удается держать под контролем: работники департамента устанавливают источники заражения и берут на карандаш и зараженных, и их близких контактеров.
А Лаури Лаатс напомнил, что начинается тур семинаров для квартирных товариществ. Пока все планы на проведение мероприятий остаются в силе, можно записываться. Если же ситуация с коронавирусом еще больше активизируется, то какие-то мероприятия могут быть отменены.
Rus.Postimees вел прямую трансляцию, текстовую расшифровку и видео на русском языке можно посмотреть ниже.
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