Власти Таллинна: мы готовы к красному сценарию, но ввести его может только государство

Мэр Таллинна Михаил Кылварт еще раз напомнил, что город пытается предотвратить худшее развитие событий с распространением коронавируса, поэтому уже сейчас в профилактических целях отменены традиционные крупные мероприятия - фестиваль света и День без автомобиля: "Тут важен и момент завершения мероприятий, когда люди концентрируются на выходе. Это и нагрузка на общественный транспорт, где может происходить в этот момент распространение вируса".

Также он напомнил, что частичное дистанционное обучение введено для того, чтобы избежать перехода на полное дистанционное обучение: "Мы видим, что наши меры себя оправдали. Когда мы принимали решение, не было ни одного зараженного в школах. Сейчас мы имеем зараженных в двух муниципальных школах, двух частных школах и трех детских садах".

Представитель Департамента здоровья Наталья Выжелевская добавила, что активные таллиннские очаги все еще поставляют новых зараженных. Футбольный клуб "Нымме-Калью" и сам поставляет новых больных, а теперь стали появляться зараженные и в других клубах, с которыми играли футболисты "Калью".

В Лаэнемереской гимназии от ученика заразился и учитель. В остальных школах и детских садах ситуация тоже не самая стабильная - появляются новые зараженные. Однако Выжелевская настроена оптимистически, поскольку все удается держать под контролем: работники департамента устанавливают источники заражения и берут на карандаш и зараженных, и их близких контактеров.

А Лаури Лаатс напомнил, что начинается тур семинаров для квартирных товариществ. Пока все планы на проведение мероприятий остаются в силе, можно записываться. Если же ситуация с коронавирусом еще больше активизируется, то какие-то мероприятия могут быть отменены.

Rus.Postimees вел прямую трансляцию, текстовую расшифровку и видео на русском языке можно посмотреть ниже.